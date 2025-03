Willy Baeyens exposeert met pakkende tekeningen

Nog tot 30 maart loopt de tentoonstelling ‘Drawings’ van Willy Baeyens in zijn galerij in Koksijde-Bad. Deze keer neemt hij niet zijn penseel en palet met olieverf ter hand, maar slaagt hij erin om enkel met potlood de emoties te laten spreken uit zijn portretten. Als portretkunstenaar is Willy ongeëvenaard, en wie zijn installatietentoonstelling over kinderen in de Holocaust enkele jaren geleden miste, kan die nu meepikken in Oostende.

In al zijn werken toont Willy Baeyens zich vooral een geëngageerde kunstenaar, die erin slaagt om alles wat hem raakt meesterlijk vast te leggen in portretten die tegelijk hyperrealistisch zijn én een beklijvende emotionele uitstraling hebben. “Actuele problematieken zoals de oorlog in Oekraïne, in Gaza, de vluchtelingenproblematiek, houden me bezig en inspireren me”, vertelt Willy. “Het zijn thema’s die emoties losweken, en dat is ook de rode draad in mijn werk: wie ernaar kijkt, moet er iets bij voelen, maar het ook op zijn/haar eigen manier interpreteren. In mijn olieverfschilderijen van portretten en stillevens kan ik unieke accenten leggen met kleurschakeringen, en dat ligt bij deze potloodtekeningen natuurlijk anders.” Willy legt uit waarom hij deze keer focust op tekeningen in plaats van schilderijen: “Tekenen vind ik nog altijd de belangrijkste van alle kunstvormen, het is de essentiële basis. Eigenlijk zou je zo kunnen zien hoe je hersenen werken: hoe je verbanden legt, met driehoeken, cirkels … Toen ik een jaar of zes was, ben ik begonnen met stripfiguren tekenen, door te werken in een raster en te vergroten, zodat je de lijnen ziet. Voor mijn tekeningen gebruik ik één potlood, van dezelfde hardheid en ik geef druk met mijn hand. Ik denk dat ik de enige tekenaar ben die geen gom gebruikt. De meesten maken hun achtergrond zwart en gommen dan delen weg. Dat is makkelijker. Als ik een lichtpuntje maak in een tekening moet ik opletten dat ik niet foutief arceer! Mijn tekeningen heb ik gecombineerd met installaties: ik werk soms rechtstreeks op hout, gebruik witte berkenhouten kisten … Rechtstreeks op hout werken geeft altijd een speciaal effect en een apart gevoel. Soms verkleurt hout ook door het zonlicht.”

Her Eyes

Een van de blikvangers is Her Eyes, een tekening van een meisje met een muts, waarmee hij de eerste prijs won in de wedstrijd Actuele Tekenkunst Ronse. “Dat is mijn petekind”, zegt Willy. “Toen ze een keer op vakantie was, hielden we een speelse fotoshoot, met papieren zakken op haar hoofd, en dat inspireerde me om deze tekening te maken. (MVO)

Willy Baeyens heeft zijn galerij in de Westendestraat 5. Info www.willybaeyens.be/en/Home/ – grafico@skynet.be – open op zondag14-18 uur of na afspraak. Expo Left Luggage, nog tot 11 november 2025 – info www.raversyde.be/nl.