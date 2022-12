Willemsfonds organiseert voor tiende keer expo Euro-kartoenale in De Panne

Voor de tiende keer brengt het Willemsfonds de Euro-kartoenale naar De Panne. Deze Euro-kartoenale is aan de 23ste uitgave toe en behoort daarmee tot een van de oudste cartoonfestivals ter wereld en heeft een stevige reputatie opgebouwd.

Ivan Winnock, voorzitter van het Willemsfonds (WF): “Het thema dit jaar is kansen en opportuniteiten. Volgend jaar, in 2023, is er nieuwe uitgave die we naar De Panne wensen te brengen met als thema toekomst van mobiliteit.”

Aanzetten tot nadenken

“In 1978 organiseerde de WF-afdeling Kruishoutem een cartoonfestival samen met cartoonist Zak. Dat festival was voorbehouden voor Vlaamse tekenaars zonder competitief karakter of opgelegd thema. Er werd opnieuw samengewerkt met het WF in 2003, dus 25 jaar later. Het thema vrijheid paste perfect in het gedachtegoed van het WF. Die tentoonstelling brachten we toen naar De Panne en vanaf toen hebben we alle wedstrijden hier tentoongesteld. Cartoons zetten ook aan tot nadenken, in een geest van respect en openheid en zijn gekoppeld aan een boodschap. Als liberaal-vrijzinnige vereniging wil het WF mensen kritisch laten nadenken en daarvoor zijn cartoons een plezant middel. Deze tentoonstelling is een combinatie van kunst en cultuur, hetgeen van oudsher een van de doelstellingen is van het Willemsfonds.”

Cartoonboek

Maar liefst 714 artiesten uit 80 verschillende landen uit de vijf continenten zonden in totaal 2.311 tekeningen in. Na heel wat wikken en wegen selecteerde een internationale jury acht werken. Marilena Nardi uit Italië sleepte de eerste prijs in de wacht. Het is de eerste maal dat een vrouw won. De tweede prijs ging naar de Pool Jerzy Gluszek en de derde prijs naar de Turk Olcay Muammer. Er werden 130 werken geselecteerd, gebundeld in het cartoonboek dat fungeert als tentoonstellingscatalogus.

Tot 15 januari 2023 in Cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34. Dagelijks, behalve op maandag, Kerstmis en Nieuwjaar, van 14 tot 18 uur.