Wielrenster Zita Gheysens toont haar artistiek talent

De 18-jarige Zita Gheysens stelt de hele maand maart haar tekeningen tentoon aan de kunstmuur in de Izegemse bibliotheek.

“Potloodtekeningen over Griekse thema’s, een vis in houtskool en een realistisch oog”, zegt Zita. Ze is de dochter van Inge Pattyn en Hans Gheysens en studeert aan de topsportschool in Hasselt in de doorstroom finaliteit. “Ik koos de topsportschool omdat ik als fervent wielrenster de combinatie school en sport voor mezelf gemakkelijker wil maken”, zegt Zita. “Ik startte met wielrennen op de weg, maakte vervolgens de combinatie met het baanwielrennen en schakelde nu recent over naar het baanwielrennen waar ik ‘sprint’ doe. Op de weg rij ik niet meer. Ondertussen werd ik al 10 keer nationaal kampioen.’

Eigen stijl

Zita is niet alleen heel sportief, ze heeft ook artistiek talent. “Mijn interesse voor het artistieke was er al van jongs af aan. Ik ging al toen ik in het eerste leerjaar zat naar de kunstacademie, samen met een groep vriendinnen. Ik vond dat altijd leuk. Na een aantal jaar begon ik in Art’Iz mijn weg te vinden in mijn eigen stijl. Misschien heb ik dat artistieke ook wel een beetje meegekregen van mijn ma, die zelf tekende en me heel wat van haar werken liet zien. Mijn interesse gaat vooral uit naar tekenen met potlood en houtskool, zwart-wit en altijd op papier. Ik hou van de Griekse stijl: van hun mythes, standbeelden en gebouwen.Maar af en toe durf ik wel eens uit mijn comfortzone stappen en experimenteer ik dan toch een keer met kleur of teken ik in een totaal andere stijl.”

Zita exposeerde al eens in een expo van Art’Iz zelf. “Nu is het wel de eerste keer dat ik exposeer in de bibliotheek. De bezoekers kunnen er enkele van mijn favoriete werken bekijken waaronder 3 zuilen en een standbeeld waarvan ik de compositie heb aangepast. Ik laat er ook nog 2 werken zien die iets anders van stijl zijn: een vis uit houtskool en een realistisch oog.”

Zita hoopt dat ze haar kunsthobby nog lang kan combineren met haar sportieve ambities. “En dat ik daar later misschien wel iets kan mee doen in mijn dagelijkse leven. Studies in de kunstrichting zitten er waarschijnlijk niet in”, besluit Zita. (IB)