Wielrenner Boudewijn Devos schittert weer op den Abeele in Sint-Baafs-Vijve

Op het kruispunt van de Heirweg en de Abeelestraat legt een kunstenaar de laatste hand aan een muurschildering van wielrenner Boudewijn Devos. De renner schitterde in de jaren 50 in het wielerpeloton. Daarna hield de volksfiguur café De Sportvriend open op het kruispunt. “Eigenlijk wilden we enkel maar een naambordje”, lacht zoon Patrick Devos.

In november 2020 werd café De Sportvriend afgebroken. Dat café met fietsherstelplaats was de thuisbasis van oud-wielrenner Boudewijn Devos, die in 2017 overleed. Het café stond op de hoek van de Abeelestraat en de Heirweg en daar moet nu een parking komen.

Zoon Patrick Devos woont in het aanpalende huis. “Iedereen in Sint-Baafs-Vijve spreekt nog altijd over het kruispunt van Boudewijn Devos. Alleen weten de jonge mensen niet meer wie dat is. Toen ik hier mensen van de gemeente zag, vroeg ik om een naambordje op de parking. Het Boudewijn Devos-pleintje zou een mooi aandenken geweest zijn.”

Groot eerbetoon

Maar de gemeente kwam aanzetten met een groter eerbetoon: een muurschildering zou de herinnering aan Boudewijn Devos levendig houden. Het Leuvense bedrijf Treepack bracht Boudewijn opnieuw tot leven. “Dat is natuurlijk veel meer dan we ooit konden denken. Het resultaat is prachtig. Onze vader staat erop zoals hij was: enerzijds de wielrenner hand in hand met anderzijds de volksmens”, vertelt Patrick trots.

Tussen 1950 en 1957 was Boudewijn Devos wielrenner. Hij kende zijn hoogtepunt in 1951, toen hij Belgisch kampioen werd bij de Onafhankelijken. Verder werd hij ook nog derde in de Omloop Het Volk en Kuurne-Brussel-Kuurne. Met de jeugdreeksen erbij gerekend behaalde hij ongeveer 75 overwinningen. Zijn zonen Patrick en Hendrik werden later ook beroepsrenner.

(NVR)