Wie kan raden hoeveel bronzen kunstwerk De Kattenknippeling weegt wint een replica

Aan GC De Knippelaar in Kruiseke vond op Paasmaandag de onthulling plaats van het bronzen kunstwerk De Kattenknippeling van Jan Desmarets. De kunstenaar met heel wat referenties in binnen- en buitenland groeide op in de Kasteelstraat in Wervik. Zijn vader Raymond zaliger was onderwijzer in de lagere school van het toenmalig Sint-Jozefscollege. Het kunstwerk heeft een hoogte van 2,25 meter.

GC De Knippelaar ging open in 2016 en wordt bijna dagelijks gebruikt. Bijvoorbeeld door de leerlingen van de kunstacademie en tijdens de turnles van vrije basisschool De Graankorrel, en natuurlijk ook door verenigingen”, aldus schepen Geert Bossuyt (Vooruit). “Voor de bouw van De Knippelaar kregen we subsidies van Leader ( voor plattelandsontwikkeling, red) en was één van de voorwaarden het voorzien van een kunstwerk.”

“Eerst was het wachten op de omgevingswerken, naar een ontwerp van Andy Malengier. Over het kunstwerk kregen we enkele ideeën van Johnny Verhaeghe. We hadden maar een klein budget van 25.000 euro maar Jan Desmarets nam het met veel plezier aan. Over het resultaat ben ik heel content.”

“Omdat het voor Wervik is, wilde hij dat doen volgens ons budget”, zegt de schepen. “Het kunstwerk zorgt voor een heel grote meerwaarde. De Knippelaar is ondertussen ook de startplaats geworden van de Kruisekewandelroute en ook om die reden past dat kunstwerk hier ideaal. De startplaats was vroeger aan de Heilig Hartkerk maar is omwille van hier meer parking verlegd.”

“We zijn zeer vereerd”, aldus voorzitter van de koninklijke vereniging ‘de Nachtegaal’. “Dankzij de bestuursleden kunnen we elk jaar de Kattenknippeling organiseren en zijn we ook de broers wijlen Theophiel en wijlen Hervé Vanhalewyn zeer dankbaar. Evenals de bestuursleden die jammer genoeg zijn overleden.”

Van Jan Desmarets is aan de achterkant van de Briekenmolen langs de Leie in Wervik ook het bronzen kunstwerk De Blauwer, onthuld in 2008. Jan Desmarets noemde zich trots opnieuw iets te kunnen doen voor Wervik. Hij zorgde nog voor een verrassing. “Wie het dichtst kan raden hoeveel het bronzen kunstwerk weegt, kan een replica winnen”, aldus Jan. De stad Wervik zal de wedstrijd lanceren op haar website. “Het initiatief komt van Jan want we wisten van niks”, zegt schepen Bossuyt. Het is alvast een zeer mooi gebaar en een bewijs dat Jan Wervik nog altijd diep in zijn hart draagt.”

Burgemeester Youro Casier (Vooruit) kroop voor de onthulling op een ladder en nodigde de kunstenaar uit om het Gulden Boek van de stad te ondertekenen. (EDB)