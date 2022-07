Wevelgems kunstenaar ‘C-Arton’ verkoopt kunstwerk voor Zelfmoordlijn

Een geladen, moeilijke periode afsluiten door middel van kunst en bezinning. Het is het idee achter ‘Ecce Homo Hodiernus’, het meest recente werk van Wevelgems kunstenaar Brecht ‘C-Arton’ Carton (42). “Zoek altijd een luisterend oor wanneer het even niet goed gaat”, licht hij zijn oeuvre toe.

Een paspop met gitzwart hoofd, omringd door prikkeldraad met een breed kleurenpallet dat zich onderaan verspreidt. Wie voor het eerst Ecce Homo Hodiernus ziet, wordt meteen geconfronteerd met een frappante mix aan gevoelens.

“Toen 2021 op z’n einde liep, zag ik rondom mij steeds meer mensen die vast zaten in een spiraal van negativiteit. Verschillende van mijn vrienden en collega’s kunstenaars hadden hun laatste sprankeltje hoop verloren en enkelen onder hen sloegen ook de hand aan zichzelf.”

Zwarte gedachten

“Was het de uitloop van de coronacrisis? Was het een gebrek aan perspectieven voor de toekomst? Wie zal het zeggen? Ook ik zat even heel diep, hoewel de zwarte gedachten er nooit waren. Ik zocht hulp. Door te praten en mijn hart te luchten, kreeg ik weer mentale ademruimte en werd het ook duidelijk dat ik helemaal niet alleen was.”

Met zijn kunstwerk gaf Brecht niet alleen vorm aan die periode, hij stuurde meteen ook een krachtig signaal uit. “Het pikzwarte hoofd stelt die donkere gedachten voor”, klinkt het. “De prikkeldraad is dan weer een symbool voor het idee dat er geen uitweg meer is. Toch tonen de kleuren aan dat er nog steeds hoop is.”

“Ecce Homo Hodiernus is de Latijnse bewoording voor ‘ziehier de moderne mens’, een duidelijke link naar hoe de hedendaagse mens constant onder druk en stress staat en moet voldoen aan de torenhoge verwachtingen. Iedereen streeft zijn of haar dromen na maar iedereen kan ook te maken krijgen met tegenslagen. We mogen niet toelaten dat die de bovenhand nemen.”

Het kunstwerk wordt te koop aangeboden, een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.

Heftige momenten

“Tijdens die paar maanden dat ik eraan heb gewerkt, zijn er vaak heftige momenten geweest”, sluit de kunstenaar af. “Het zou voor mij dan ook onmogelijk zijn het geld van de verkoop in eigen zakken te steken. Het werk kan voor 800 euro van eigenaar wisselen, waarvan de helft wordt geschonken aan de Zelfmoordlijn.”

“Indien iemand meer wenst te bieden, dan gaan alle extra opbrengsten eveneens naar die broodnodige organisatie. Ecce Homo Hodiernus lijkt alvast heel wat mensen te prikkelen want er kwamen al enkele aanvragen. Ondertussen is er ook al een groep die eraan denkt samen te leggen om zo het kunstwerk in huis te halen”, zegt de kunstenaar.