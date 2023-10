Werken Christian Silvain in Galerie Depypere

Tot zondag 5 november is er een retrospectieve tentoonstelling te zien in Galerie Jos Depypere met werken van kunstenaar Christian Silvain van 1970 tot nu. De tentoonstelling kreeg de naam Flying Dreams. In augustus won Silvain een rechtzaak in China tegen de Chinese kunstenaar Ye Yongcinq, die jarenlang het werk van de 72-jarige Kluisbergse kunstenaar kopieerde. Het was galeriehouder Jos Depypere die enkele jaren geleden begon met het samenstellen van een uitgebreid dossier voor zijn vriend Christian om het plagiaat van de Chinese kunstenaar Ye Yongqing aan het licht te brengen. Wie de werken van kunstenaar Christian Silvain wil bewonderen, kan dit nog doen tot en met 5 november in Galerie Depypere. De toegang is gratis. (BRU)