Wereldkampioene Lotte Kopecky vereeuwigd op Koppenmuur in Roeselare

De tuinmuur van Koers, het museum van de Wielersport, is een portret rijker. Lotte Kopecky, die exact drie maanden geleden wereldkampioene wielrennen werd, wordt er geëerd met een grootformaatportret. Maandagochtend werd het portret ingehuldigd in het bijzijn van de wereldkampioene die een trainingsritje koppelde aan het bezoek aan Roeselare.

In het voorjaar van 2022 startte stad Roeselare met de aanleg van een Koppenmuur in de tuin van Koers. Verschillende Belgische wereldkampioenen worden er met een mural in de verf gezet. Tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens kreeg voor zijn zeventigste verjaardag als eerste een muurschildering. Na Maertens volgde zevenvoudig wereldkampioene Yvonne Reynders en afgelopen zomer werd het historische duo Benoni Beheyt – Rik Van Looy vereeuwigd in een portret. Dit keer was het de beurt aan Lotte Kopecky. Zij fietste van haar thuisdorp Assenede naar Roeselare om de onthulling bij te wonen. “Exact drie maanden geleden werd je wereldkampioene. Ik vroeg aan mijn dochter, die in het derde leerjaar zit, of ze jou kende. Jeanne wist wie je was, dat betekent dat je in het hart van de jonge generatie zit”, aldus schepen van sport Piet Delrue (Open VLD).

Lotte Kopecky werd vorige week 28. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) had een verjaardagstaartje voor haar mee. “Ideaal als bevoorrading voor onderweg.” Kopecky schonk alvorens een wereldkampioenentrui aan Koers. “Het zijn momenteel erg drukke tijden, maar voor mij is het een hele eer om ook op deze muur te pronken. Dat ik nog als actieve renster al op deze muur sta tussen allemaal grote sporters van vroeger maakt het voor mij extra speciaal. Ik moet toegeven dat ik gisteren toch wel gevloekt heb toen ik zag dat het slecht weer zou zijn”, aldus Kopecky die afgelopen weekend nog verschillende nationale titels op de piste won en maandag als een echte Flandrien het regenweer trotseerde om naar Roeselare te fietsen. Het portret van Lotte Kopecky werd ook dit keer gemaakt door kunstenares Julie ‘Jools’ Vercruysse.