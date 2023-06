Waregemse Pascale schopt het met foto tot Franse postzegel: “Leukste prijs die ik al won”

De fotografe Pascale Vandewalle heeft een opvallende prijs in de wacht gesleept. Vanaf eind deze maand siert haar foto van het zuid-Franse dorpje Brantes op een nieuwe reeks postzegels van de Franse post. “Het is toch speciaal om je eigen postzegel te hebben”, zegt Pascale.

Een tijdje geleden botste de Waregemse Pascale Vandewalle (58), die geregeld in het zuiden van Frankrijk verblijft, op een opmerkelijke fotowedstrijd van La Poste. Het Franse postbedrijf had plannen om een speciale reeks postzegels voor verzamelaars te lanceren, met als thema: de Mont Ventoux. Pascale aarzelde geen seconde en trok naar Brantes, een pittoresk dorpje in de omgeving van de berg. “Het is een iconisch dorpje, gelegen op een steile helling tussen twee wegen. Brantes wordt heel vaak gefotografeerd”, vertelt ze.

Klassieke foto

Toch slaagde Pascale erin om de jury te overtuigen met haar foto. “Ik heb het verschil proberen maken door de cipressen in tegenlicht te brengen en het kerkje in de hemel te positioneren. De meeste mensen fotograferen het kerkje met de natuur als achtergrond. De jury vond mijn insteek beter, heb ik begrepen”, vertelt ze. “Bij zo’n wedstrijd moet je een beetje meedenken met de organisatie. Niet elke foto is even geschikt voor een postzegel. Wat ik in Brantes gedaan heb, is ook mijn stijl niet. Het is een vrij klassieke foto, dat doe ik niet vaak.”

De foto die het op tot op de postzegel schopte. © La Poste

“Ik kan niet anders dan lachen als ik over mijn postzegel vertel”

Pascale is namelijk niet aan haar proefstuk toe. In haar carrière, die al bijna twintig jaar overspant, werd ze al verschillende keren gelauwerd. Ze heeft onder meer de National Geographic award gewonnen en werd al twee keer geselecteerd voor de World Photographic Cup. Pascale trok al verschillende keren naar Afrika, onder andere voor een medische missie in Oeganda. Dichter bij huis werd ze in 2020 gehuldigd met de cultuurprijs van de stad Waregem. Dat jaar hield ze ook noodgedwongen – door de coronamaatregelen – een tentoonstelling in haar voortuin.

Geen chauvinisme

“Dit is misschien niet de meest prestigieuze wedstrijd, maar wel veruit de leukste. Ik kan niet anders dan lachen als ik over mijn postzegel vertel. Het is toch speciaal om je eigen postzegel te hebben”, zegt Pascale, die met zeven andere fotografen een winnende foto instuurde. Samen vormen de acht foto’s een unieke reeks. “Wie de anderen zijn, weet ik nog niet. Ik denk niet dat er nog Belgen tussen zitten. Weet je, ik dacht eigenlijk dat La Poste zou eisen dat alle deelnemers Franse staatsburgers moesten zijn. Dat is niet het geval. Zo chauvinistisch zijn ze dan toch niet. De Fransen maken veel mopjes over de Belgen, maar ze zien ons graag.”

Voor wie deze zomer naar Frankrijk trekt, kan het een tip zijn: op je postkaartje naar huis kan je een ‘Vlaamse’ postzegel plakken. De verzamelaarsreeks met Mont Ventoux-foto’s ligt vanaf 26 juni in de Franse winkelrekken. “Zelf ga ik ook een voorraadje inslaan, dat spreekt voor zich”, lacht Pascale.