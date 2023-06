Waregemnaar Alexandre Vanwynsberghe opent nieuwe kunstzaak

Op zondag 18 juni (van 15 tot 22 uur) opent kunstenaar Alexandre Vanwynsberghe een nieuwe galerij in de Henri Lebbestraat 13. De Waregemnaar is vooral bekend van zijn abstracte en contemporary art en zijn figuurtje Amanda Paresseuse. La Maison Noire wordt een exponent van Alexandre Modern Art Gallery.

“Als kind was ik altijd al een dromer”, vertelt Alexandre. “In de klas kon ik uren door het raam staren en wegdromen in mijn fantasiewereld. Meermaals dienden leraren en klasgenoten mijn naam te herhalen om mijn aandacht terug te brengen. ’s Avonds in mijn kamertje tekende ik deze dagdromen. Als mijn moeder me aanmaande dat het dringend tijd was om mijn bed in te gaan, tekende ik verder onder de lakens met een zaklamp. Later maakten de gekke figuurtjes plaats voor catwalkmodellen en verbeeldde ik me dat ik een beroemd modeontwerper was.”

Vele jaren later heb ik nog altijd veel fantasie. Ik hou ervan om kunst te creëren en alle gekke ideeën vorm te geven op doek. Op die manier kan ik kleur toevoegen aan de maatschappij en mensen meenemen op een wonderlijke, magische reis. Tijdens het vele schilderen ontstond mijn populaire typetje Amanda Parresseuse, een leuk dametje dat denkt dat ze veel werkt en onderneemt, maar eigenlijk erg lui is. Samen met haar trouwe viervoeter, een roze poedel, schilder ik haar in allerlei gênante situaties.”

Felle kleuren

Alexandre houdt ook van abstracte kunst, die ontstaat na het experimenteren met verschillende kleuren en diverse visuele effecten. Dit leidt dan ook meestal tot schilderijen in felle kleuren die veel gevoel uitstralen. Op vraag van klanten gebeurt dit ook in wat rustiger kleuren, waaruit de lijn Terre d’Alexandre is ontstaan. Met zijn Trésors d’Alexandre maakt hij ook originele accessoires die een interieur een persoonlijke toets geven. Ook het paard staat veelal centraal. “Dat kan ook moeilijk anders als fiere Waregemnaar”, knipoogt hij. Zijn kunst is altijd kleurrijk opvallend en met een positieve vibe. (PPW)