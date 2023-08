WA?AG Kolektiev kondigt eerste grote expo aan in Kortrijk

Het WA?AG Kolektiev, een vijfkoppige multidisciplinaire groep van kunstenaars en muzikanten, verheugt zich op de lancering van hun eerste grote expo in De Stroate. “We willen iedereen een platform geven daarom organiseren we vandaag een open mic en eindigen we de expo zaterdagavond bij onze roots, een stevig techno feest”, zegt woordvoerder Louise Desmet (22).

Het WA?AG Kolektiev is voornamelijk bekend geworden met hun technofeesten in The Lakehouse in Oudenaarde. Gaandeweg integreerden ze steeds meer visuals en decoratieve kunst in hun evenementen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing om een volledige expo te organiseren waarbij de focus ligt op het samenbrengen van diverse kunstvormen.

The Voice van Vlaanderen

“Het collectief vertrekt vanuit de overtuiging dat kunstenaars vraagtekens moeten plaatsen en de wereld vanuit een ander perspectief willen tonen. Zo moedigen we samenwerking tussen verschillende disciplines aan en zoeken we naar manieren om kunst zo toegankelijk mogelijk te maken in de hoop mensen met elkaar te verbinden”, aldus Louise. Zij deed overigens ook mee aan The Voice van Vlaanderen en behaalde de eerste liveshow.

“We zijn nog op zoek, maar we doen het gewoon” – Nathan, lid van WA?AG Kolektiev

“Met ons eerste officiële evenement hopen we mensen te prikkelen, maar het is voor ons ook een kans om expressief te zijn. We zijn jong, we zijn nog op zoek, maar we doen het gewoon. Via performance, beeldende kunst en muziek introduceren we mensen aan elkaar en bouwen we samen dingen op. Die kruisbestuiving is nodig om een team te vormen. Elk lid is goed in iets en dat zorgt voor een leuke mengeling en dynamiek”, vult lid Nathan Van Renterghem (21) aan.

De Stroate als broeiplek

De keuze voor De Stroate als locatie voor hun expo is geen toeval. “We kennen De Stroate als een broeiplek voor creatievelingen en wij willen daar heel graag met ons team aan bijdragen. Met onze open call hebben we verschillende artiesten aangetrokken. We selecteerden 8 van de 16 inschrijvingen. Op het programma staan onder meer optredens van Deadbeat Larry en Watergruwels”, zegt Louise.

Volg het WA?AG Kolektiev op Instagram, de leden willen in De Stroate verschillende workshops geven waaronder dj lessen, make-up, graffiti en zanglessen.