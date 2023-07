Vrouw van Henk Houwaart wint miniatuur van De Katteknippeling in Kruiseke

Kunstenaar Jan Desmarets koppelde de onthulling in april van het bronzen kunstwerk De Kattenknippeling aan het GC De Knippelaar in Kruiseke aan een wedstrijd. Wie het gewicht kon raden of er het dichtst bij zat, kreeg van Jan een bronzen beeldje van De Kattenknippeling cadeau. Dorien Scheyving uit Knesselare was er het dichtst bij. Ze is de echtgenote van de bekende ex-voetbaltrainer Henk Houwaart.

De prijsuitreiking in het stadhuis werd zondag gekoppeld aan de officiële opening van het belevingsplein de Steenakker. De stad Wervik pakte online uit met een wedstrijd. “We ontvingen 166 antwoorden”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit).

“Een aantal zat er heel dicht bij en sommigen heel ver af. De lichtste: 3,426 kilo en de zwaarste: 5.666 kilo. Het exacte gewicht is 183,275 kilogram. De winnares gokte 182,7 kilo en zat er zo maar 575 gram naast.”

Jan Desmarets groeide op in Wervik. Hij goot ondertussen een tiental miniaturen van De Kattenknippeling en die zullen worden verkocht. Meer info hierover volgt nog. (EDB)