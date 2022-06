Voormalige eredame van koningin Fabiola stelt beelden tentoon

Nog tot 30 september zijn bij boekhandel Maerlant in Damme de beeldhouwwerkjes van Hedwig Stellamans-Wellens (78) te bewonderen. Deze voormalige eredame van koningin Fabiola begon begon er in de coronaperiode mee en haalt veel inspiratie uit haar verleden als kinderpsychotherapeute

“Het idee voor die beeldjes is ontstaan toen ik tijdens de coronaperiode, zoals zoveel mensen, bezig was met ons huis in Sint-Kruis grondig op te ruimen. Ik stootte op een boekje met foto’s, tekeningen en souvenirs van een reis naar Italië die we gemaakt hebben samen met onze kinderen en kleinkinderen”, steekt Hedwig Stellamans-Wellens van wal. “Mijn kleinzoon had daarin een beeld van de bekende beeldhouwer Alberto Giacometti nagetekend, een van zijn kenmerkende lange smalle mannen die alleen staan. ‘Waarom is dat zo’n ‘alleene’ man?’, was de vraag die hij zich daarbij stelde. Hij verwees dus naar wat hij ervoer als de eenzaamheid van de man.”

“Dat zette me aan het denken: over de eenzaamheid die veel mensen tijdens de coronaperiode, met lockdowns en contactbeperkingen, beleefden. Als kinderpsychotherapeute had ik destijds ook veel te maken met kinderen die zich alleen voelen, die warmte en geborgenheid misten. Ik heb ook een aantal boeken geschreven over de opvoeding van kinderen en het omgaan met kinderen in crisissituaties. Je kunt dus wel zeggen dat verbondenheid het thema is voor de beelden. De figuren zijn steeds minstens met twee en meestal raken ze elkaar ook aan.”

IJzerdraad

Hedwig gebruikt een bijzondere techniek en ook daarvoor kwam de grote opruimactie tijdens de coronacrisis van pas. “De vader van mijn echtgenoot (Hedwig is getrouwd met de bekende psychiater Guido Stellamans, red.) begon zijn loopbaan als elektricien en had zo veel ijzerdraad voor elektrische leidingen liggen. Na zijn overlijden werd een groot deel van zijn inboedel naar hier gebracht omdat we nogal een ruime woning hebben. En die ijzerdraad bleek ideaal om het raamwerk voor mijn beeldjes mee te maken. Daar doe ik dan nog een folie rond en vaak werk ik ze af met wat bladgoud”, vertelt Hedwig. “Ik was altijd wel al creatief en teken graag maar ik waagde me nooit eerder aan het maken van beeldjes.”

Hedwig zal het wel spijtig vinden dat ze haar werkjes niet meer kan tonen aan koningin Fabiola, want als ‘eredame’ had ze jarenlang een erg nauwe band met de in 2014 overleden koningin der Belgen. “Toen ik als kinderpsychoterapeute op de campus Gasthuisberg van het UZ Leuven werkte, in de jaren 70, kwam ik erg vaak in de pers met nieuwe therapieën en behandelingen die ik ontwikkelde. En dat was ook koningin Fabiola, die zoals bekend steeds erg met de kinderen begaan was, niet ontgaan. Op een dag kreeg ik dus telefoon van het hof met de vraag of ik koningin Fabiola als ‘eredame’ wilde vergezellen bij bezoeken aan instellingen en congressen over kinderen”, vertelt Hedwig. “Ik was natuurlijk erg vereerd en zegde toe. Door haar entourage werd ik wel uitvoerig gebriefd over het protocol bij het omgaan met de koningin, maar al vlug beek dat ze zelf eigenlijk niet zo gesteld was op heel dat protocol. Wij hadden een heel open en hartelijke relatie. Ik heb haar ervaren als een enthousiaste, gedreven dame met een erg brede interesse. Er werd haar vaak gezegd dat het toch wel jammer was dat ze zelf geen kinderen had. ‘Alle Belgen zijn mijn kinderen’, was dan vaak haar reactie.”

Paleis

“Wij zaten vaak samen achteraan in de auto dus we hadden veel tijd om open over van alles en nog wat ter praten en daarbij waren eigenlijk geen onderwerpen taboe. Ze heeft me zelfs eens op de lunch uitgenodigd in het paleis. En ze is ook hier nog bij ons thuis geweest in Brugge.”

“Ik herinner me nog goed hoe onze kinderen toen te laat op school waren door het oponthoud met het bezoek van Fabiola. Ze werden toen op de vingers getikt. ‘Maar het komt omdat de koningin bij ons op bezoek is’ klonk hun uitleg. ‘En dan nog leugens vertellen ook!’, reageerde de leerkracht die er natuurlijk niets van geloofde.”

De expo loopt tot 30 september bij boekhandel Maerlant, Kerkstraat 31 in Damme.