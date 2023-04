Voorlopig geen werk The Crystal Ship op gevel Duindistel: kunstenares Hera haakt af wegens ziekte

Een kunstwerk van de Duitse Hera aan het Mariakerkeplein wordt dit jaar niet meer gerealiseerd. Ook de tweede poging om de bekende artieste naar ons land te krijgen mislukte. “Volgend jaar komt ze zeker”, zegt curator Bjorn Van Poucke.

Hera is een Duitse kunstenares en een grote naam in de streetartscène. Ze is bekend voor haar sprookjesachtige figuren waarin kinderen en dieren elkaar vinden en de toeschouwer met priemende blik aankijken.

“Ze is echt een grote naam en was één van de eerste vrouwen die succesvol was in de doorgaans mannelijke wereld van streetart. Ze is al meer dan 20 jaar actief en was pionier voor de vrouwelijke streetartists”, looft curator Björn Van Poucke.

Corona

De uit Frankfurt afkomstige artieste zou aanvankelijk in de week voor de paasvakantie actief zijn. Haar bezoek werd met een week uitgesteld omdat ze besmet was met corona. “Toen ze me belde schrok ik. Maar dan vooral omdat nog mensen besmet en ziek raken. Ze zou de tweede week van de vakantie komen, maar ook dat kon uiteindelijk niet want ze kampte nog met de symptomen van de besmetting. Er was wel nog een mogelijkheid om haar eind mei te laten overkomen maar we besloten dat niet te doen. De plannetjes moesten immers gedrukt worden en dat zorgde voor een deadline. Uitstel is geen afstel want ze komt volgend jaar.”

Mariakerkeplein

Op de zijgevel van de bloemenzaak Duindistel (hoek Mariakerkeplein en Nieuwpoortsesteenweg) was alles in gereedheid gebracht zodat Hera aan de slag kon. “De muur zal volgend jaar een kunstwerk krijgen in het kader van The Crystal Ship maar dat zal mogelijk door iemand anders gebeuren. Dan geven we Hera een andere muur”, zegt de curator.

Hij baalt wel: “Het is niet de eerste keer dat een kunstenaar moet afhaken. Maar bij de voorbije zeven edities konden we snel actie ondernemen en was het voor de bezoekers niet merkbaar. Dit keer waren we te ver gevorderd om nog een alternatief te vinden.”