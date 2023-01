Voorgevel museum Koers in Roeselare heeft nu ook replica in Lego

Naar aanleiding van International Lego Day, op zaterdag 28 januari, stelt Koers. Museum van de Wielersport een replica van zijn historische voorgevel in Lego voor.

Op de 65ste verjaardag van het iconische Legosteentje ontvangt het museum de replica uit handen van het Stadsarchief van Roeselare, dat enkele taferelen liet nabouwen in het kader van een historische expo over de wederopbouw van de stad na de Eerste Wereldoorlog. Ook de voormalige brandweerkazerne uit 1903, het museumgebouw van Koers, werd (her)opgebouwd.

De voorgevel is het resultaat van een samenwerking tussen het Stadsarchief Roeselare en Lego Masters Giovanni Seynhaeve en Corneel Clarys. Er zitten meer dan 3.000 steentjes en 60 uren werk. “Het duo bouwde afgelopen zomer de façade van het Arsenaal, waar het museum KOERS onderdak vond, waarheidsgetrouw na ter gelegenheid van de historische expo ‘Herdacht. Hertekend. Herbouwd’”, aldus schepen José Debels (CD&V).

Later dit jaar zetten Koers en de brandweer in het kader het Open Monumentendag het voormalig Arsenaal in de kijker. “Het eerste steentje in aanloop naar die dag wordt hier vandaag met deze historische voorgevel in Lego gelegd”, aldus Koersdirecteur Thomas Ameye.