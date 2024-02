Voor 1 euro een sigarettendoosje gevuld met kunst van lokale artiest in Gainsbar: “Kunst toegankelijker maken”

Uit een oude condoomautomaat op de eerste verdieping van de Gainsbar op de Vlasmarkt in Kortrijk haal je voor één euro een doosje kunst in huis. “Ik wil kunst toegankelijker maken en aan jonge artiesten een extra platform bieden”, zegt uitbater Alexander Cheyns (34). Wat je aankoopt, is steeds een verrassing.

Gainsbar installeerde enkele weken geleden een kunstautomaat op de eerste verdieping. Voor één euro krijg je een sigarettendoosje gevuld met een kunstwerk van een lokale artiest. De eerste lading werken is van BAF, een jong kunstencollectief met Bolwerk als uitvalbasis en met co-creatie als focus. Op het doosje – met de afmetingen van een sigarettenpakje – staat te lezen ‘Kunst zonder filter – Waarschuwing. Kunst zet aan tot denken, over onszelf en over de samenleving. Het draagt bij aan een betere gezondheid, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen culturen. Kan irriteren en leiden tot zelfreflectie!’.

“Het moet niet altijd kunst met een grote K zijn”

Het idee haalde Alexander vijf jaar geleden tijdens een reis in Rotterdam. “Zo’n pakje kunst uit een automaat bestaat al even. Je vindt het concept onder meer ook in Duitsland en in de jaren 80 was het populair in Amerika. In plaats van iets kankerverwekkend haal je uit oude sigarettenautomaten kunst.”

Zijn vriendin Lieselot Derveaux (32) werkt in Academie Harelbeke Anders. “Daar en in de bib van Harelbeke plaatsten we de eerste kunstautomaten. Een leuk laagdrempelig concept om het werk van de studenten te presenteren aan het brede publiek. Sinds vorige maand staat er hier ook één boven aan de trap. Het moet niet altijd kunst met een grote K zijn.”

“Er zijn geen regels, het kunstwerk moet er gewoon in kunnen en het mag niet brandbaar zijn (lacht)”

Intussen blijft het idee organisch groeien en hebben een tiental kunstenaars iets in de automaat zitten. “Sommigen steken een kleinere versie van hun werk erin zoals Lisa Debeerst met een briefje ‘het grote werk vind je bij mij’. Enkele artiesten beginnen ook het doosje zelf te versieren, bijvoorbeeld met aquarel. Er was zelfs een leeg doosje met de boodschap ‘helaas, er zit niets in’. Er zijn geen regels, het kunstwerk moet er gewoon in kunnen en het mag niet brandbaar zijn”, lacht Alexander.