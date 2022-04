Vol huis voor vernissage Johan Rotsaert in Sint-Annakasteel in Maldegem

In het Sint-Annakasteel in Maldegem vond vorig weekend de vernissage van de tentoonstelling van de Damse kunstenaar Johan Rotsaert (62) plaats. Als eerste laureaat van de Prijs van de MAKERS stelt hij er nog tot en met maandag 2 mei zijn werk tentoon. Op de openingsavond kwamen al heel wat kunstliefhebbers een kijkje nemen.

Al 35 jaar lang is Johan Rotsaert intensief bezig met kunst. Van 1983 tot 1989 volgde hij tekenen en schilderen aan de Stedelijke Academie Brugge en sinds 2018 volgt hij de opleiding beeldhouwkunst en grafiek aan Kunstacademie Maldegem. “Na mijn uren als cipier trok ik me terug op mijn zolder, waar ik in alle rust mijn creativiteit de vrije loop liet”, vertelt Johan, die zowel figuratieve als abstracte werken maakt en nu voor de eerste keer solo met zijn werk naar buiten komt. “Toen ik vier jaar geleden verlost werd van de loonslavernij kon ik mij nog meer toeleggen op mijn passie en trok ik naar Kunstacademie Maldegem.”

Zware thema’s

In zijn werk gaat Johan Rotsaert de confrontatie aan met zware thema’s als vergankelijkheid, angst en wanhoop. Met zijn kunst probeert hij te vatten wat je niet onder woorden kan brengen. “Wanneer je de schilderijen van Johan Rotsaert ontwaart, kom je terecht in een donkerblauwe, soms net niet zwarte wereld, weliswaar doorspekt met meerdere intense kleuren, indien je dieper in de verf durft te kijken”, vertelt waarnemend directeur van Kunstacademie Maldegem, Greet Masselus.

“Wie de meerdere lagen opgehoopte korsten en afgeschraapte verflagen doorwroet, krijgt meer te zien dan alleen maar donkerte. In het ruimtelijke werk van Johan Rotsaert kan je er dan weer niet omheen dat het leven zich daar letterlijk laat zien en het tevens in die gedaante vertoeft van het afgestorvene.” (MIWI)

Tot en met 18 april is de expo te bezoeken op maandag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur en van dinsdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Na de paasvakantie is de expo tot en met 2 mei geopend op maandag van 10 tot 12 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.