Vliegende start voor Ensorjaar in Oostende

De voorbije drie weken hebben al 25.000 mensen verschillende activiteiten in het kader van het Ensorjaar bezocht. “Dat is echt veelbelovend”, zegt Bart Tommelein, burgemeester van Oostende.

Voor de expo Rose, Rose, Rose à mes yeux in Mu.Zee met 160 werken, waarvan de helft van Ensor waren er de voorbije weken 15.000 bezoekers. “Dat overtreft de verwachtingen en de bezoekersaantallen van de startweken van de expo rond Anna Boch”, luidt het. De familietentoonstelling Grote Kunst voor Kleine Kenners in Fort Napoleon lokte 3.000 bezoekers in de kerstvakantie. De expo The Show of Life rond Arno met werk van fotograaf Danny Willems klokte af op 4.000 bezoekers.

“De activiteiten lokken extra volk naar Oostende en de signalen die we van handelaars en ondernemers ontvangen zijn positief”, zegt Tommelein. Het Ensorjaar in de badstad loopt nog tot eind september 2024. (efo)