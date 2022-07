Vlaamse subsidie van acht miljoen euro voor kunstacademie op Vroonhofsite

De stad Poperinge krijgt 8.2 miljoen euro steun van de Vlaamse Overheid voor de bouw van de nieuwe kunstacademie op de Vroonhofsite. In maart diende de stad een DBFM-subsidiedossier ‘Scholen van Vlaanderen’ in. Dat is het nieuw investeringsprogramma voor publiek-private samenwerking rond scholenbouw.

“Vanzelfsprekend is dit bijzonder goed nieuws voor een dossier met een grote financiële impact voor onze stad”, zegt schepen voor Onderwijs en Cultuur Loes Vandromme. Eind maart diende de stad een subsidiedossier in bij het Agentschap voor Infrastructuur in Onderwijs (AGION). Dit agentschap beoordeelde het dossier op basis van verschillende criteria zoals bijvoorbeeld de nood aan investering, de schaalgrootte, duurzaamheid, multifunctionaliteit en financiële haalbaarheid.

Doordachte visie

“Voor het eerst konden ook scholen voor deeltijds kunstonderwijs een subsidieaanvraag indienen. Voor steden en gemeenten die het overgrote deel van het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen organiseren, was dit alvast een opsteker”, aldus Loes Vandromme, die ook voorzitter van OVSG is. Dat is de koepel voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen.

“Vandaar ook dat verschillende steden en gemeenten nu een aanvraag indienden voor hun DKO-infrastructuur. En blijkbaar met succes, want behalve stad Poperinge werden ook de dossiers voor de kunstacademies van Zwevegem en Tielt goedgekeurd”, weet schepen Vandromme. “Het project uit Poperinge kreeg een heel hoge score op verschillende van deze criteria. We eindigden in de ranking met de tweede hoogste score. De doordachte visie op en het uitgewerkte masterplan voor de Vroonhofsite was hier een grote troef.”

Geselecteerde projecten kunnen behalve een investeringstoelage van 71,5 procent ook rekenen op een jaarlijkse onderhoudssubsidie van 90 procent gedurende 30 jaar. Voor het project in Poperinge gaat het over een subsidie van 8.2 miljoen op een totaal geraamde kostprijs van 11.6 miljoen voor de bouw van een nieuwe kunstacademie.

Scholen van Vlaanderen

De Vlaamse Overheid voorziet voor deze legislatuur een investering van 1 miljard euro in schoolinfrastructuur. Eind vorig jaar lanceerde men daartoe een eerste DBFM-projectoproep ‘Scholen van Vlaanderen’ (Design, Build, Finance, Maintain). “Voor deze eerste ronde werden 27 projecten geselecteerd. Ze vertegenwoordigen een voorlopig geraamde investering van ongeveer 403 miljoen euro aan nieuwe of grondig gerenoveerde schoolgebouwen, goed voor een bouwvolume van 165.000 vierkante meter”, legt Vandromme uit. “Behalve het dossier uit Poperinge werden nog verschillende andere West-Vlaamse projectaanvragen goedgekeurd. Zo ook de brood- en banketbakkerijschool en hotel- en slagerijschool Ter Groene Poorte van het Instituut voor Voeding vzw en Internaten Brugse Rand vzw, de Stedelijke Academie Voor Muziek en Woord Tielt van Stad Tielt, de Kunstacademie Zwevegem van de gemeente Zwevegem en de gemeentelijke basisschool De Regenboog van de gemeente Zonnebeke.”