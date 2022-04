‘Vissersvrouwen’ van kunstenaar Gust Michiels terug op Oostends stationsplein

De ‘Vissersvrouwen’, de bekende beeldengroep van wijlen kunstenaar Gust Michiels, staan na een tiental jaar in het verborgene sinds woensdag terug op het stationsplein in Oostende.

De beeldengroep van de Oostendse kunstenaar Gust Michiels (1922-2003) was tijdens de werken aan de stationsomgeving tijdelijk ondergebracht in de stedelijke werkhuizen. Dat is al een kleine tien jaar, want de voorbereidingen voor de renovatie van de stationsomgeving waren al in 2009 begonnen en de eigenlijke werken in 2011. Maar nu is ook de heraanleg van het plein zo goed als afgerond en konden de ‘Vissersvrouwen’ hun stek weer innemen. Jan Michiels, zoon van de kunstenaar, was erbij toen ze werden teruggeplaatst. De beeldengroep van vader Gust Michiels werd er in december 1998 onthuld.