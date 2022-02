Vincent Messelier combineert kunst en wijn: “Dit is een totaalbeleving”

Een symbiose tussen mens en kunst, tussen wijn en visuele prikkels of gewoon een uniek wijnvat? Kunstenaar Vincent Messelier (54) pakt uit met een bijzonder en vooral nooit eerder uitgevoerd project waarbij mensen zowel de wijn als het vat zelf kunnen samenstellen. “Wijn is op zich ook een zekere vorm van kunst, dus de link was snel gelegd.”

Wanneer we spreken over wijn dan volgt in dezelfde zin meestal een resem aan Franse chateaux met naam en faam. Onze zuiderburen hebben zich bovenaan de internationale wijnwereld weten te nestelen en dulden weinig tot geen concurrentie. Vanuit een kunstatelier in Waregem klinkt echter een rebelse stem die het concept van wijn zoals we het kennen misschien wel flink doorheen kan schudden. “Wijn en kunst combineren in hetzelfde object? Dat moet toch gewoon kunnen.”

Een eigen vat met wijn op maat kost 10.000 euro

Vincent, naast kunstenaar ook wijnliefhebber, trok voor zijn creatief idee richting zuiden van Frankrijk. “Een bevriend koppel kocht er een tiental jaren geleden een wijndomein en is er zelf begonnen met de productie”, gaat hij verder. “Een Frans product met een stevige dosis Belgische koppigheid. Samen met hen kwam het idee om gepersonaliseerde wijnvaten te maken, waarbij zowel de binnenkant als de buitenkant een heus pièce unique moet worden. De wijn wordt op maat van de klant gemaakt en in een eiken vat gegoten. Met dat eiken vat ga ik dan weer aan de slag om er een heus kunstwerk van te maken. Hierbij laat ik me inspireren door het verhaal van de koper maar ook door verschillende elementen uit de omgeving. Het zijn keer op keer grote en pure kunstwerken die, ook zonder wijn erin, hun plek in huis opeisen.”

Kwaliteitsdruiven

Wijn op maat? Het is een uitdrukking die prijzig en erg onbereikbaar klinkt. “Voor een volledig vat, geleverd aan je deur, moet je al snel rekenen op een kleine 10.000 euro”, verklaart Vincent. “Dat is een indrukwekkend bedrag maar je krijgt er ook absolute topkwaliteit voor. Niet alleen is de wijn enkel en alleen voor de klant gemaakt op basis van pure kwaliteitsdruiven, je kunt uit één vat al snel 300 flessen halen. Die flessen worden ook allemaal voorzien van een etiket dat ik zelf ontwerp, waardoor de fles op zich ook steeds een soort kunstwerk wordt. Ook het kunstvat zit mee in die prijs inbegrepen, dus wanneer je alles gaat uitrekenen kom je op een prijs van iets meer dan 30 euro per fles. Zo plaats je alles wat meer in perspectief.”

Met dit concept richten ze hun pijlen op de ervaren wijnliefhebber die ook een liefde voor kunst heeft maar ook op ondernemers die willen uitpakken met een relatiegeschenk dat niemand anders heeft.

Wapenschild

Zelf voegde de kunstenaar reeds de daad bij het woord en liet hij een eigen wijn maken. “Cuvée L’amiable, met een etiket voorzien van mijn wapenschild”, glundert hij. “Het is een wijn waarbij twee druiven werden gemengd, waardoor je een erg volle smaak krijgt. Een wijn die je rustig drinkt, terwijl je volop geniet. Wie overtuigd is en een eigen vat in huis wil halen, mag meteen richting wijngaard trekken. Dit is niet iets wat je online kunt gaan doen. Je eigen wijn moet je proeven totdat de smaak goed zit. Dat kan enkel daar ter plaatse. Kunst is hier een totaalervaring die onevenaarbaar is.”