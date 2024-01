Vijf kunstenaars stellen tentoon in De Parette: “We schenken 20 procent van elk verkocht werk”

De tentoonstelling Simply Art in Harelbeke is officieel geopend en loopt nog tot en met 29 maart. Marjolijn De Cuypere, Caroline Lagage, Joke Maes, Ronald Rassalle en Nico Sabbe tonen glaskunst, schilderkunst en mixmedia in De Parette aan het Paretteplein 19. Ze steunen hierbij vzw Aventurijn jongerenzorg, een organisatie die zich inzet voor kinderen uit moeilijke gezinssituaties en die hen de nodige ondersteuning en hulp bieden. De tentoonstelling werd geopend door schepen van Welzijn, Lynn Callewaert (CD&V).

Het initiatief voor deze tentoonstelling komt van kunstschilder Ronald Rassalle die 5 collega-studenten van de Academie Harelbeke uitnodigde om hun nieuwe werken te tonen. Ronald zit na de jaren opleiding kunstschilder in het projectjaar. “Zelf hou ik van projecten: ik experimenteer nu met proxy en durf al eens driedimensionaal werk maken. Ik vond het passend om collega’s uit te nodigen uit zeer verscheidene disciplines. Het vormt een boeiende triade van artistieke expressie”, aldus Ronald. “We wilden geen moeilijke of vergezochte noemer/titel zoeken: Joke kwam met het idee de expo gewoon Simply Art te noemen, want dit is het, gewoon kunst.”

We schenken 20 procent van elk verkocht werk

Simply Art steunt met deze expo Aventurijn vzw Jongerenzorg om alle kinderen groeimogelijkheden te bieden. “De getoonde werken zijn allemaal te koop en per verkocht werk schenken we 20 procent aan vzw Aventurijn”, aldus Ronald. Het is een organisatie die zich inzet voor kinderen uit moeilijke gezinssituaties en die de nodige ondersteuning en hulp bieden. “Aventurijn is erkend voor de modules ‘dagbegeleiding in groep’ en kan 10 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezin begeleiden uit de regio Harelbeke-Zwevegem. Begeleidingscentrum Aventurijn is een afdeling van de organisatie voor bijzondere jeugdzorg ‘Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw’ in Sint-Denijs-Zwevegem, net zoals thuisbegeleidingsdienst Jade die ook in ons gebouw gehuisvest is. Het centrum kan 10 kinderen en jongeren en hun gezin begeleiden. De kinderen die begeleid worden zijn meisjes en jongens uit gezinnen met problemen uit Harelbeke en ruimere omgeving”, zegt Kris Duchi van Aventurijn vzw Jongerenzorg. “Al is het maar een namiddag met pannenkoeken en chocolademelk en een rondleiding in de tentoonstelling die we kunnen aanbieden”, zegt Ronald.