Vijf historische foto’s kleuren gevel Huis René Defrancq in Wervik

De afwerking van de Steenakker tot een belevingsplein middenin het stadscentrum van Wervik is toe aan de laatste fase. Ondertussen ziet de gevel van het Huis René Defrancq er met enkele grote historische foto’s ook anders uit. De Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St. O. C.) heeft er in de gewezen bibliotheek haar vaste stek als werkplaats voor geschiedenis.

De St. O. C. diende bij het lokaal bestuur een aanvraag in voor een Burgerinitiatief. Het schepencollege keurde dat goed en zorgde voor de financiering. Op de gevel naast de Sint-Janskapel staan een Romeinse soldaat, een pijprokende man, dokter Henri d’Hondt, Remi Ghesquiere en zuster Marie-Thérèse Spencier.

Met de afbeelding van een Romeinse soldaat – Steven Vansteenkiste – verwijst men naar Wervik als stad uit de Romeinse tijd. Voor de man met de pijp is er de link met Wervik als tabaksstad. Dokter Henri d’Hondt was chirurg en stichter van het ‘moederhuis’. Hij woonde op de Steenakker waar zich nu het postkantoor bevindt. Remi Ghesquiere was musicus en dichter, en met zijn portret is er een link met de deelgemeente Geluwe. Zuster Marie-Thérèse Spencier was overste van het Sint-Janshospitaal op de Steenakker. Voor de foto’s werd beroep gedaan op de firma Al Decor in de Kruisekestraat in Wervik.

(EDB)