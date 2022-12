Vijf familieleden exposeren op unieke Kerst Pop-Up Kunst & Ambacht

Op de hoek van de Rogierlaan en de Euphrosina Beernaertstraat te Oostende vind je Bam’s Way, het kunstatelier van Bram Butseraen (27). Bram specialiseert zich al enkele jaren in grafische kunst. Nadat hij eerst het internet veroverde via zijn Youtube-kanaal oogst hij nu succes in Oostende vanuit zijn atelier. Hij produceert zijn eigen unieke doodle-stijl zwart-wit tekeningen en kunstobjecten.

Kunst is nooit ver weg bij Bram, want heel de familie is gepassioneerd bezig met kunst. Zijn vrouw Kate Gekiere, produceert, onder de naam Kaye’s Factory, op ambachtelijke wijze, zeep met fantastische geuren in alle vormen en kleuren.

Vader Danny Butseraen, alias ‘Buda’ tovert een klomp klein om tot originele trollen, met lange vlechten, een kunstige hobby die hem naam en faam bezorgde.

Dochter Lien Butseraen, is goudsmid en smeedt in haar atelier Lilibo (oud) goud en zilver om tot unieke juwelen, zelfs met een knipoog naar de zee.

Mama Butseraen, Martine Deschrijver, is pottenbakster, die op haar draaischijf praktische gebruiksvoorwerpen creëert, zoals potten, borden en schalen. Elke creatie heeft een uniek karakter en dat maakt het werk van Mar10 zo bijzonder.

Kerst Pop-Up

De vijf leden van de kunstenaarsfamilie Butseraen hebben de krachten gebundeld en van woensdag 14 tot en met zaterdag exposeren ze hun juwelen, keramiek, etsen en zeepjes, tijdens een unieke Kerst Pop-Up, Kunst & Ambacht, in Bam’s Way. Je kunt er gratis terecht voor een kijkje en een drankje, op woensdag 14 en donderdag 15 december (van 10 tot 18u.), op vrijdag 16 december met Late Night Shopping (van 10 tot 20u.) en op zaterdag 17 december (van 10 tot 18u.). (FRO)