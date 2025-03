Vierde editie Artelier mikt op ruim 1.200 bezoekers

Liefhebbers van de betere kunst en ambacht kunnen op 22 en 23 maart afzakken naar zaal Zomerloos voor een nieuwe editie van Artelier. De toegang is gratis.

Artelier is al toe aan een vierde uitgave. 32 kunstenaars en nog eens drie verenigingen tekenen present. “Het zijn allemaal Gistelnaars of ze hebben een duidelijke band met onze stad”, zegt projectverantwoordelijke en lid van de cultuurraad Franky Derycke. “Voorafgaand deden we een oproep naar geïnteresseerde standhouders en we kregen daar duidelijk veel respons op.”

Glaskunst, keramiek, steenkappen, houtbewerking, schilderen: een pak kunstvormen passeren de revue. Omdat het evenement om de twee jaar wordt georganiseerd, zijn er ook nieuwe gezichten van de partij. “We leggen de lat best hoog: we willen een kwalitatief en gedifferentieerd aanbod brengen, voor elk wat wils. Verschillende artiesten zullen ter plekke ook hun kunnen tonen. Zo ziet het publiek hoe de kunst of ambacht écht in elkaar zit”, geeft voorzitter van de cultuurraad Filip Debaillie mee. Ook verschillende verenigingen zijn erbij, zoals de op kinderen gerichte Kunsthoek. Zij bieden workshops aan voor het jonge volkje om hen op een toegankelijke manier met kunst te laten kennismaken. Je kan je ook vergapen aan knappe modelbouw. De vorige editie klopte af op zowat 1.200 bezoekers en de organisatie hoopt nu minstens even goed te doen.

Creatieve zielen

“Geloof ons vrij: het loont echt de moeite om een bezoek te brengen. Je leert Gistel, de inwoners en creatieve zielen op een andere manier kennen”, prikkelt Franky de interesse.

Bezoekers kunnen ook gezellig bijpraten aan de bar, bevolkt door vrijwilligers van de cultuurraad. Ook de teken- en schilderclub van De Zonnewijzer is van de partij en Femma Moere toont de resultaten van hun kalligrafiecursus. Bezoekers kunnen ook beeldjes kopen ten voordele van Kom op tegen Kanker en allerlei culturele info scoren. (TVA)