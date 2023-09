Vier Tieltse hobbykunstenaars exposeren in koetshuis Mulle

Vier hobbykunstenaars van Tieltse bodem bundelen de krachten voor een gezamenlijke expo in het koetshuis van Huis Mulle De Terschueren. Het gaat om Eli Nagel, Wouter Baesen, Grietje Goossens en Bruno De Vreese.

Die laatste drie exposeerden eerder al samen hun ‘coronakunst’ tijdens de Modeloper vorig jaar, toen in een pop-up galerij in de Kortrijkstraat. De keramiek van Wouter Baesen, de schilderkunst van Grietje Goossens en de kunstwerken in cortenstaal van Atelier BDV zijn nu opnieuw te bewonderen, dit keer aangevuld met de houtkunstwerken van Eli Nagel. (SV)