Vier jonge kunstenaars te gast bij Isidoor Goddeeris in Roeselare

Eens per jaar ruimt beeldend kunstenaar Isidoor Goddeeris zijn atelier in de Brugsesteenweg op om plaats te maken voor een tentoonstelling van en door anderen. Dit keer zijn vier jonge kunstenaars te gast waaronder twee van zijn oud-leerlingen.

Simon Masschelein, Fran Van Coppenolle, Jan Vanderplancke en Louise ‘Louizette’ Delanche zijn vier jonge kunstenaars die van buiten de provincie voor drie weekends afzakken naar Roeselare. “Twee van hen zijn oud-leerlingen van mij van in de KASK in Gent. Zij brachten nog twee vrienden mee. Ze hebben in mijn werkplek, die ik eens in het jaar Atelier 111 noem, een prachtige expositie gemaakt met een mooie variatie aan modern beeldend werk.”

“Je zal er monumentale stukken zien van Simon die niet overal kunnen opgesteld worden maar hier goed tot hun recht komen. Zijn vriendin Fran zorgt dan weer voor veel kleur in de ruimte met vliegerachtige constructies. Louise zorgt voor een mooi contrast met enkele opvallende Warhol-achtige prints terwijl Jan apart werk aan de witte muur heeft hangen. Het zijn een soort doorkijkpanelen die voor een speciaal effect zorgen. Samen hebben ze ook een in situ kunstwerk gemaakt met maïskolven.”