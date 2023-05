Vier eindejaarstudenten stellen samen tentoon in LOF

Onder de naam Minne houden vier eindejaarstudenten van de Kunstacademie Zwevegem een gezamenlijke tentoonstelling in LOF, Doorniksewijk 144 in Kortrijk. Zwevegemnaar Koen Haedens toont er onder andere strakke verlichting gemaakt uit keramiek in combinatie met metaal. Johanna Descamps uit Deerlijk stelt er haar fragiele naaiconstructies en installaties voor en Lut Delombaerde uit Marke brengt door middel van grafische elementen nieuw leven in oude beelden. Lut Verbrugge uit Zwevegem wil met verrassende kleurige en tactiele objecten, het vatten en exposeren van de opgeviste onzorgvuldigheid van de mensheid tonen. De vier creatievelingen stellen hun eindwerk voor onder begeleiding van Donacienne Wittevrongel Liefhooghe en werkten de jongste weken naar de expo toe. De tentoonstelling is nog te bezoeken, op zaterdag en zondag 20 en 21 mei van 10 tot 18 uur. (GJZ)