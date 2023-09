Vern Event brengt 67 kunstenaars op meer dan 10 locaties in de Elverdingestraat samen

Op zaterdag 17 en zondag 18 september vindt in Ieper de vijfde editie plaats van Vern Event plaats. Tijdens dit evenement laten de organisatoren kunst in diverse vormen in privéwoningen tot zijn recht komen.

“De eerste editie vond plaats in 2019”, vertelt Anneke Dewilde die met haar echtgenoot en kunstenaar Xavier Pauwels aan de basis van het event ligt. “Oorspronkelijk was het onze bedoeling om dit evenement slechts eenmaal te organiseren. Gezien de voldoening dachten Xavier en ik na over een jaarlijkse happening. En de gedachten gingen breed: konden we maar de straat afzetten en in enkele woningen tentoonstellen. Misschien moesten we de kunstenaars ook wat beter soigneren. Alles werd aangevraagd en georganiseerd maar toen kwam Covid! Noodgedwongen konden we het evenement niet laten plaatsvinden in mei en verplaatsten we dit maar naar september. We beslisten ook om het evenement naar het derde weekend van september te verplaatsen. Zowel 2021 als 2022 waren een succes. Vorig jaar kregen we meer dan 3.000 bezoekers over de vloer. Er werden tal van werken verkocht en vele kunstenaars werden aangesproken door galerijhouders.”

“Dit jaar wordt een jubileumjaar. Zowel op zaterdag als zondag zijn er korte optredens en toneelopvoeringen in de St. Georges Memorial Church. Aangezien de gevangenis van Ieper momenteel onbewoond is, zullen de bezoekers ook eens binnen kunnen in de conciërgewoning en even kijken naar de vernieuwde gevangenis. Kunst en ambacht, muziek en toneel en architectuur en geschiedenis zullen dat weekend hand in hand gaan. Het wordt dus een luchtig evenement. De voorbije jaren slaagden we in ons opzet. Daarom houden we Vern Event gratis en krijgen de bezoekers een gratis catalogus, zodat ze thuis kunnen terugblikken op wat ze te zien kregen. Sommigen komen zelfs nog eens terug omdat ze een specifiek werk nog wat dieper willen bestuderen”, besluit Anneke Dewilde. (EG)