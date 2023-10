Verlichtingsgalerij Coup-de-foudre inviteert kunstenares Malvine Marichal: openingsweekend op zaterdag 21 en zondag 22 oktober

Onder het label ‘Coup-de-foudre’ ontwerpen en vervaardigen Goedel Vermandere en Jan Arickx unieke handgemaakte lichtobjecten uit porselein. Hun prachtig ingerichte woning en zaak vind je al sinds 2009 in de Gentsestraat 17. De kunst van Malvine Marichal is van 21 oktober tot eind november in hun belevingsruimten te zien. De kunstenares zelf zal tijdens het openingsweekend doorlopend aanwezig zijn.

“Ons werk zie je niet in winkels, maar in galerijen. We willen geen massaproductie. Coup-de-foudre is toegepaste kunst” – Goedel

Wat voor Goedel in 2001 begon als een hobby met keramiek, is met haar partner geëindigd in het creëren van exclusieve lichtobjecten, met klanten over heel de wereld. “Ons werk zie je niet in winkels, maar in galerijen. We willen geen massaproductie. Coup-de-foudre is toegepaste kunst. Met onze klanten zoeken we naar de juiste sfeer voor in het pand of de woning. Jan en ik denken vervolgens samen na over het ontwerp. Het volledige proces kan tot wel een jaar duren.”

“Zij kunnen onze belevingsruimten gebruiken en wij krijgen een ander publiek over de vloer. Zo versterken we elkaar” – Jan

Coup-de-foudre zoekt jaarlijks een match met kunstenaars om hun werken bij hen tentoon te stellen. “Zij kunnen onze belevingsruimten gebruiken en wij krijgen een ander publiek over de vloer. Zo versterken we elkaar. Onder meer Nadine Callebaut, Peggy Wauters en Frans Vercoutere hebben hun werk hier geëxposeerd”, legt Jan uit.

Malvine Marichal stelt tentoon

“Ik volgde Malvine Marichal al een tijdje. Toen we naar een tentoonstelling gingen kijken, stak ze erboven uit. We kiezen altijd iemand waarmee we voeling hebben, dat is het criterium, iets dat hier gaat passen en tot haar recht zal komen. Malvine maakt heel fijngevoelig werk. Het is ongelooflijk. Je moet kijken met een vergrootglas om alle magnifieke details te zien”, vertelt Goedel.

“Ik werk vooral met natuurlijke materialen zoals hoorn, bot, gewei, vruchten, enzovoort gecombineerd met oude, doorleefde stukken textiel en gerecycleerde, gerecupereerde draden. Borduurwerk voegt een tactiele dimensie toe. Het maakt het mogelijk om emoties op een subtiele manier uit te drukken. Door het hergebruik van materialen probeer ik een brug te slaan tussen het verleden en het heden”, aldus Malvine Marichal.