Veilinghuis Van de Wiele in Brugge verkoopt gebedenboek voor 512.500 euro

Het lot 757 is een verlucht gebedenboek uit de periode van de Renaissance (1516), geproduceerd in Brugge, dat zich onderscheidt door zijn prachtig verluchte kalender.

Rond 1570 kwam het in bezit van Viglius van Aytta, proost van Sint-Baafs in Gent, eveneens de eerste bibliothecaris van de Bourgondische hertogen in Brussel. Hij liet zijn wapenschild aanbrengen in het getijdenboek en is afgebeeld bij het kasteel van Lochristi of Evergem.

Wat maakt het handschrift zo bijzonder? Het is buitengewoon dat een kalender zo rijkelijk verlucht werd, bij elke maand worden de bijhorende werken op het land uitgebeeld, zoals het scheren van de schapen, de graanoogst, het riddertoernooi… In 1981 was het een pronkstuk op de tentoonstelling “Vlaamse Kunst op Perkament”

Begin 16de eeuw was de drukkunst al in opkomst, de kunst van de handschriftverluchting beleefde tegelijk een hoogtepunt in onze streken.

Er was belangstelling uit binnen- en buitenland.