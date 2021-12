Veertien diepmenselijke verhalen vertellen over helden in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle

In het gemeentehuis loopt een expositie “Dit ben ik en dit is mijn held”. Er vallen vanuit verschillende culturen 14 diepmenselijke verhalen te lezen.

Wie is voor jou een held? “Die vraag stelde Rien Van Meensel voor “Verhalen voor het leven”. Ze tekende getuigenissen op in het wzc De Boomgaard, het Fedasil Poelkapelle en het Koffiefestival van afgelopen mei aan het Vijverpark. Verhalensprokkelaar Moussa Doumbouya deed hetzelfde, maar 4.696 km verder in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Beide auteurs verzamelden zo 14 verhalen van mensen en hun helden. De fotoclub So-Iso maakte prachtige portretten van de veertien geïnterviewden”, lichtte cultuurschepen Laurent Hoornaert het initiatief toe.

Het resultaat kan je op verschillende locaties bezichtigen. Op panelen bij de kerken van Langemark, Bikschote Poelkapelle hangen de affiches van de deelnemers uit. Wil je het verhaal lezen van de persoon achter de foto kan je dat door de QR-code te scannen.

De uitgebreide expositie kan je bezoeken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren tot maart 2022. Daar vind je de brochure terug met de gebundelde verhalen. Daarna gaat de expo op reis naar wzc De Boomgaard en Fedasil Poelkapelle.

Mijn helden

Eén van de aanwezige deelnemers, Lobke Pattyn (32), deed haar verhaal. “Wij hadden een kinderwens die niet vervuld raakte. Na onderzoeken bleek dat we op een onnatuurlijke weg geen kinderen konden krijgen. Alle pogingen via inseminatie mislukten. Er volgden vele teleurstellingen. Dan werd er gekozen voor een andere techniek. Er was maar één eicel rijp. We hebben doorgezet en kijk nu loopt hier een dochter.”

“De zwangerschap was heel zwaar. Weken van platte rust, gecombineerd met een zwangerschapsvergiftiging. Na 37 weken werd de dochter geboren, een keizersnede en één maand in de couveuse konden we ons eigen kindje vasthouden. We wilden een tweede kind, maar ik bleek op amper 30 jaar al in de menopauze te zitten. Ik heb toen heel diep gezeten. Samen met mijn partner hebben we hulp gezocht en staan we terug open voor de toekomst.”

“In mijn verhaal zijn er veel helden: Mijn partner, de gynaecologe, de dokters, de verpleging, vrienden en familie. De steun was hartverwarmend met reacties als “Alles komt goed” of “Je zal een goede mama worden”, vertelde Lobke.

De verhalen uit de gemeente kwamen van Katrijn Sabbe, Alice Dewilde, Marnix Bruynsteen, Frans Doom, Lobke Pattyn, Noël Dewitte en Marleen Toebaert. Uit Fedasil: Sano Morten uit Rwanda, Gloria Alexandra Escobar uit El Salvador, Sima Omari uit Afghanistan en Nashrim Noori uit Afghanistan. Uit Guinee: Idrissa Barry, Hadja Mariam Diallo en Mohamed Valek Touré.

“Weireldklapz”

De expo kadert in het project “Weireldklapz”. Het wil mensen van de gemeente Langemark-Poelkapelle en Conakry (Guinee) met elkaar kennis laten maken. De expo bestaat uit een fototentoonstelling en verhalenreeks met 14 inwoners van de gemeente, Fedasil Poelkapelle en Guinee.

Wat komt nog? “De projectweek die is doorgegaan in Bikschooltje en in Go Ter Berken leerden de kinderen in contact komen met mensen uit Guinee. Naast een taalbadje Frans leerden ze ook een andere cultuur kennen. In een lagere school in Guinee gaat nu hetzelfde doorgaan. In februari trekken de partners (lokaal bestuur, Circusschool Amoukanama en Verhalen voor het leven vzw) naar Conakry”, zegt Laurent Hoornaert. De apotheose volgt op 26 juni aan de oude brandweerkazerne met een groots vertel- en circisfestival.

