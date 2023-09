Veerle Vandamme exposeert schilderijen in de bib van Izegem

Veerle Vandamme exposeert de hele maand september haar schilderijen aan de kunstmuur en in de Erasmuszaal van de bibliotheek. Veerle Vandamme (45) uit de Ardooisestraat in Emelgem is de vrouw van Andy Verhelst en de moeder van Kasper (21), Jitske (19) en Martje (17). Ze volgde de richting mode aan ‘den Avé’ en trok naar het toenmalig jeugdatelier om te tekenen.

“Toen ik 16 jaar was, schreef ik me in aan de academie bij de volwassenen. Na mijn middelbare studies studeerde ik beeldende kunsten aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent, optie textiel, mode en toneelkostuumontwerp. Na mijn studies werkte ik 10 jaar in Hartex in Desselgem, een bedrijf dat woontextiel produceert. Na mijn studies aan de academie volgde ik ook nog kunstschilderen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK), afdeling Izegem, waar ik les kreeg van Geert Devos, Greta Vermander en Christophe Denys.”

Na 10 jaar in het bedrijfsleven wilde Veerle les geven en volgde ze eerst een D-cursus. Nu geeft ze les aan het VISO in Roeselare, in de volksmond ‘de Grauwe Zusters’. “Mijn schilderijen zijn vaak geïnspireerd door mijn mode- en textielopleiding. Ik ben gefascineerd door de structuren van textielverbindingen en werk ook graag met kleurenstructuren en met blauwgrijze tinten. Mijn werken zijn soms figuratief, soms extract. Ik schilder graag rond het thema ‘stilte’. Ik zoek ook vaak de stilte op. Als ik dan aan het schilderen ben, brengt dat emotie bij mij teweeg!”

Uitlaatklep

Veerle zegt van zichzelf dat ze zich geen kunstenaar voelt. “Ik schilder louter voor het plezier. Het is voor mij een soort uitlaatklep die me rust geeft. Ik stelde nog nooit individueel tentoon. Ik toon mijn werk aan de buitenwereld en laat de bezoekers maar oordelen of ze dat al dan niet mooi vinden.”

Veel tijd voor andere hobby’s heeft Veerle niet. “Ik ben ook nog gemeenteraadslid voor de N-VA en daar kruipt ook heel wat tijd in. Behalve om af en toe eens te gaan lopen, eens iets te doen met de vrienden en met het gezin, blijft er geen tijd meer over.”

(IB)