Vanhaerents Art Collection viert 50-jarig bestaan met boek

De Vanhaerents Art Collection werd 50 jaar geleden op bescheiden basis opgestart door Torhoutenaar Walter Vanhaerents. Ze is na een halve eeuw uitgegroeid tot een van de grootste en belangrijkste Belgische verzamelingen van hedendaagse kunst.

De collectie wordt beheerd door Walter (77), zijn vrouw Bernise Desanghere (76) en hun twee kinderen Joost (53) en Els (51), hier samen op de foto. Ook Joost woont in Torhout, Els in Brugge. Het 50-jarige bestaan van de kunstverzameling wordt samen met 15 jaar eigen museum in Brussel en twee exposities tijdens de Biennale van Venetië gevierd met de uitgave van een boek.

Het heet Looking Ahead, telt 288 pagina’s met 190 prachtige illustraties, heeft een harde kaft en kost 50 euro. Het biedt een mooi overzicht van wat de Vanhaerents Art Collection in de loop der tijden zo allemaal verzameld en geëxposeerd heeft, zowel in Brussel als daarbuiten. De (Engelse) teksten zijn van de hand van Lien Devriese en Walter Vanhaerents zelf, de grafische design gebeurde door Jurgen Persijn.

Het boek kan besteld worden via vanhaerentsartcollection.com