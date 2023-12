Vanhaerents Art Collection schittert in Rijsel: “We maken onze dromen waar”

De Torhoutse ondernemersfamilie Vanhaerents schrijft geschiedenis. Nog tot en met 14 januari laat ze een deel van haar internationale verzameling hedendaagse kunst zien in de befaamde expositieruimte Tripostal in het Franse Rijsel en het evenement is een gigantisch succes. “We stevenen af op de kaap van de 100.000 bezoekers”, aldus een opgetogen Walter Vanhaerents. “De titel luidt ‘Au bout de mes rêves’ en we maken onze stoutste dromen waar.”

De Vanhaerents Art Collection is een van de grootste en belangrijkste verzamelingen in België op het vlak van hedendaagse kunst. Ze wordt beheerd door Walter Vanhaerents (78), die met zijn vrouw Bernise Desanghere (76) in de Diederik van den Elzaslaan woont, en hun twee kinderen Joost (54) en Els (52). Ook Joost woont in Torhout, Els in Brugge.

Van Venetië tot Rijsel

De expositieruimte Tripostal is 6.000 m² groot, verdeeld over drie verdiepingen. De installaties, monumentale werken, videoprojecties en schilderijen van de Vanhaerents Art Collection komen er schitterend tot hun recht. De organisatie van de tentoonstelling gebeurt door Lille 3000, de vzw die de culturele projecten van het Rijselse stadsbestuur beheert.

“We stevenen af op de kaap van de 100.000 bezoekers”

“De prille aanzet tot de expositie dateert van 2015, toen we met enkele werken uit onze collectie op de Biënnale van Venetië te gast waren”, vertelt Walter. “Daar kregen we het bezoek van Martine Aubry, de burgemeester van Rijsel. Ze heet eigenlijk Martine Delors, want ze is de dochter van Jacques Delors, de intussen 98-jarige Franse politicus met Torhoutse roots, die voorzitter van de Europese Commissie is geweest. Martine Aubry was gecharmeerd door het werk dat we in Venetië toonden en tijdens een lunch opperde ze dat we misschien ooit met onze collectie naar Tripostal in haar stad konden komen. Wat nu ook effectief gebeurd is. Ze heeft dus woord gehouden.”

“Vroeger was ik zowat in mijn eentje met onze collectie bezig, wat heel arbeidsintensief was, maar sinds enkele jaren word ik sterk bijgestaan door zoon Joost en dochter Els. Zij zorgen voor een grotere slagkracht. Zo kunnen we onze collectie doeltreffender naar buiten brengen en de naambekendheid proberen te bereiken die we nu op het internationale niveau nog niet hebben.”

Lille 3000 focust op de jeugd

Het eigen museum van en met de Vanhaerents Art Collection bevindt zich in hartje Brussel. Daar beschikt de familie Vanhaerents in een voormalig sanitair depot uit 1926 over 3.500 m² expositieruimte. Pionier Walter blijft samen met zijn vrouw en zijn kinderen de hedendaagse tendensen in de artistieke wereld op de voet volgen. Zo werd er recent nogal wat werk aangekocht van kunstenaars uit Afrikaanse landen zoals Ghana en Nigeria, plus kunst van Afro-Amerikanen. Een selectie ervan is trouwens in Rijsel te zien.

Een van de troeven van Lille 3000 is dat de vzw sterk focust op de jeugd. “Tal van scholen uit Rijsel en omgeving hebben de expositie bezocht”, klinkt Walter tevreden. “De kinderen krijgen dan tickets mee om met hun ouders of grootouders voor een bezoek terug te keren. Zo wordt de hedendaagse kunst tot in de woonkamer gebracht van mensen die er anders wellicht nooit mee geconfronteerd zouden worden.”

Hoewel er een vlotte treinverbinding tussen Brussel en Rijsel bestaat, werken de twee steden op cultureel vlak niet of nauwelijks samen, weet Walter. “Toch hebben we het Brusselse stadsbestuur ervan kunnen overtuigen om promotie te maken voor onze expositie in Tripostal. Uiteindelijk bevindt ons museum zich in Brussel, dus vonden we dat niet meer dan logisch. We zijn blij dat we gehoor gevonden hebben. Alle publiciteit is uiteraard welkom. Al hadden we totaal niet durven verwachten dat we zowaar de magische kaap van de 100.000 bezoekers in zicht zouden krijgen.”

Anderhalf jaar met expositie bezig

Walter is samen met de Franse Caroline David curator van de expositie. “We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest en pas de negende versie van de tentoonstelling is de definitieve geworden. We krijgen bezoekers uit alle windstreken over de vloer. Uiteraard op de eerste plaats uit de regio Rijsel, maar ook heel wat uit het eigen Torhout. Het doet ons enorm plezier hoeveel Torhoutenaren we al hebben mogen verwelkomen, zowel privé als via verenigingen. Die erkenning doet deugd. Na al onze voorbereidingen is het een mooie bekroning.”