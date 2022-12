Vanessa Trio veilt kunstwerk voor Warmste Week

De Brugse kunstenares Vanessa Trio (45), met als artiestennaam Nessie Trio Art, zal een werk waarmee ze exposeert in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) laten veilen voor de goede doelen van De Warmste Week.

Vanessa werd onlangs via een actie samen met de VRT uitgekozen om te exposeren in het KMSKA, dat na jarenlang gesloten te zijn geweest onlangs geheel vernieuwd opnieuw de deuren opende. “De wedstrijd om te mogen exposeren hield in dat je een interpretatie moest maken van het werk De aanbidding van de koningen van Pieter Paul Rubens. Ik koos voor een kleurrijk ontwerp en noemde het De aankondiging van Jezus”, vertelt Vanessa, die als materiaal gebruikmaakt van een zelf uitgevonden variant van papier maché.

“Er waren 2.500 kandidaten voor 100 plaatsjes in het museum en ik was er dus bij.” Vanuit het museum werd Vanessa gevraagd of ze het werk niet wilde veilen voor De Warmste Week. De veiling verloopt via het Antwerpse veilinghuis Bernaerts en opent online op 16 december via de link https://www.bernaerts.eu/index2.php tot 22 december; de dag van de opening van de expositie waar onder meer het werk van Vanessa te zien is. Die dag kun je ook live in het museum of telefonisch bieden op het werk tussen 20 uur en 21.30 uur.

Meer info: www.facebook.com/nessietrio