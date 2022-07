Vandaag opent nieuwe museale opstelling ‘1302’ in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortrijk

Vandaag, 11 juli, gaan in de Onze-Lieve-Vrouwekerk de deuren open van de museale opstelling ‘1302: opstand, slag, keerpunt’. De opstelling vertelt het verhaal van de Guldensporenslag en het ontstaan van het graafschap Vlaanderen met een adembenemend klank- en lichtspel en uitgekiende animaties. Minister-president Jan Jambon (N-VA) opende de opstelling.

“Een proficiat aan alle medewerkers die dit project uitgebouwd hebben Het is het bewijs dat cultuur en innovatie samengaan”, zegt minister-president Jan Jambon als minister van Cultuur, die bemiddelde voor subsidies voor de renovatie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het project ‘1302: opstand, slag, keerpunt’.

“De slag van 1302 is het keerpunt in de geschiedenis en het ontstaan van ons Vlaanderen. Het is de basis van onze Vlaamse identiteit. Hier is prachtig werk geleverd.”

“Het verhaal is gebracht op een technisch hoog niveau met videomapping en virtual reality”

In de museale opstelling is er een multimediale film te zien over het verhaal en er zijn consoles voorzien waar het verhaal op multimediale manier is uitgelegd en dieper uitgewerkt voor de meerwaardezoekers. “In onze belevingstafels zit een vondst: we laten zowel de Franse koning zijn verhaal vertellen als de graaf van Vlaanderen met tussendoor de neutrale verslaggeving van Rudy Vranckx. De verhalen die we brengen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Het verhaal is gebracht op een technisch hoog niveau met videomapping en virtual reality. Ik moet hiervoor het team CREATE! bedanken: het is werk van een uitzonderlijk hoog niveau. Het getuigt van passie en perfectie”, aldus projectleider Rudy Vandeputte. “We hebben alles ook laagdrempelig gehouden.”

Constructieve samenwerking

Voor de animatie kreeg de stad van de provincie West-Vlaanderen een subsidie van 100.00 euro. “Het is in het kader van hun relancesteun. Zo konden we onze animaties nog dieper en beter uitwerken”, zegt Rudy. “Ook het bisdom en Kerkfabriek en Dekenij Kortrijk moeten we bedanken voor de constructieve samenwerking.”

Rudy bedankt ook de stadsdiensten en het team experten dat raad gaf voor het inhoudelijke. “Ook dank aan scenograaf Koen Bovée die uitzonderlijk werk leverde, Fréderique Malbranque, de projectleider van CREATE!, en en mijn kompaan Bernard Pauwels die als

wetenschappelijk medewerker van Team Musea mee het narratief hielp uitstippelen.”