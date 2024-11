Van het Canal Grande in Venetië naar de Schelde in Spiere-Helkijn: indrukwekkende installatie doet zijn intrede

Intercommunale Leiedal en de provincie West-Vlaanderen hebben een indrukwekkende installatie van de hand van kunstenaar Tom Herck gekocht. ‘The Fisherman’ toont een menselijk skelet dat een dinosaurus opvist. Een baken dat verleden, heden en toekomst verbindt.

Tot voor kort was het imposante kunstwerk een van de blikvangers van de wereldvermaarde biënnale in Venetië. Dankzij Jan Leysen, curator van de kunstbiënnale Sint-Denijs-City, komt het werk terug naar België, meer bepaald naar Zuid-West-Vlaanderen in Spiere-Helkijn. Het wordt een van de publiekstrekkers van de tweede editie van het kunstparcours in de zomer van 2025. Dankzij het Regiofonds van de provincie en Leiedal krijgt het unieke kunstwerk een permanent monumentaal decor op de site van Le Bassin in Spiere-Helkijn. Een initiatief dat ongetwijfeld heel wat bezoekers zal lokken en niemand onberoerd zal laten.

Monumentale sculptuur van dominant menselijk ego

De 10 meter hoge sculptuur The Fisherman van de Truiense kunstenaar Tom Herck vormt letterlijk het hoogtepunt van zijn artistieke project Once We Ruled The World. Het stond tot voor kort opgesteld langs het historische Canal Grande tijdens de 60e editie van de Biënnale van Venetië.

“Met Once We Ruled The World heb ik een reeks monumentale installaties gecreëerd waarin skeletten van mensen en dinosaurussen worden verweven als verkenning van het menselijke ego en zijn ijdelheid”, aldus Herck. Dinosaurussen nemen een prominente plaats in de geschiedenis van de aarde in. Dit in contrast met de relatief jonge homo sapiens, die slechts 300.000 jaar geleden ontstond. De uitsterving van niet-vliegende dinosaurussen 66 miljoen jaar geleden maakte de weg vrij voor zoogdieren en uiteindelijk mensen. Ondanks het gebrek aan fysieke kracht zoals van dinosaurussen domineren mensen als toppredators dankzij geavanceerde cognitieve vermogens, gereedschappen en sociale structuren. Herck reflecteert op het menselijke ego, zijn ijdelheid en de evolutie van de mensheid te midden van de digitale revolutie. The Fisherman biedt een speculatieve weergave van co-existentie in de 21e eeuw. Hierin ontvouwt zich een symbolisch verhaal waarin een representatie van het menselijke ego onconventioneel hengelt naar een plesiosaurus. De combinatie van oude en hedendaagse elementen – zoals het gebruik van een USB-kabel voor het vissen – dient als een aangrijpend commentaar op de oprukkende digitale revolutie en de mogelijke opkomst van nieuwe mensensoorten, wat uiteindelijk de heerschappij van homo sapiens uitdaagt. De introspectie van de kunstenaar is duidelijk in de exacte replicatie van zijn eigen schedel, wat aanzet tot diepere reflectie over thema’s als ijdelheid en vergankelijkheid, niet enkel van de menselijke soort maar ook specifiek van de kunstenaar persoonlijk en de artiest in het algemeen.

Toeristische landmark langs de Schelde

Niets dan stralende gezichten aan Le Bassin, het historische openluchtzwembad langs de Schelde in Spiere-Helkijn. Algemeen directeur van Leiedal Filip Vanhaverbeke: “Leiedal heeft deze historische site in 2020 gekocht. We willen ze in ere herstellen tot een toeristisch-recreatieve hotspot aan de Schelde waar je een duik in de natuur en erfgoed kan nemen. Met steun van het Europese Plattelandsprogramma worden de zwemkuip en de omgeving de komende maanden sterk opgewaardeerd. Op die manier creëren we een uniek stukje publieke ruimte aan de oevers van de Schelde.”

Zo zal het kunstwerk eruit zien. © GF

Jan Leysen, curator van de kunstbiënnale Sint-Denijs-City, had al eerder een akkoord met Tom Herck om The Fisherman naar de regio te halen als blikvanger voor de tweede editie het kunstparcours dat plaatsvindt van 15 augustus tot 28 september 2025. Hij contacteerde Leiedal en het provinciebestuur over dit kolossale werk dat perfect zou passen op de site van Le Bassin, langs het blauw-groene netwerk in Zuid-West-Vlaanderen. Dankzij het Regiofonds van de provincie en Leiedal zal dit spraakmakende kunstwerk een permanent en monumentaal decor krijgen aan de kuip van het voormalige openluchtzwembad in Spiere-Helkijn.

Duurzame ontwikkeling kunstzinnig opgevist

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu vult trots aan: “Met dit unieke kunstwerk voegen we een trekpleister toe langs de Schelderoute, een van de Vlaamse icoonfietsroutes, en de Europese langeafstandsfietsroute EuroVelo 5. De realisatie van dit landmark zorgt niet alleen voor een kwaliteitsinjectie op de locatie zelf, maar zal ook een impuls geven aan de ruimere regio. We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor recreanten nog meer kunnen aanzetten om de Leiestreek en West-Vlaanderen te ontdekken en zo fietsvakanties en verblijfstoerisme extra kunnen stimuleren. Vorig jaar telden we meer dan 2,2 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de Leiestreek. Het spreekt voor zich dat dit heel wat mogelijkheden biedt voor lokale ondernemers.”

De provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunale Leiedal bundelen de krachten om te investeren in veerkrachtige regio’s via het Regiofonds. Projecten rond economie, mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, waterbeheer en landschap dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van onze provincie en de West-Vlaamse gemeenten.

Hoger niveau

Burgemeester Mathias Goos is bijzonder opgetogen met de komst van dit kunstwerk. “Ere wie ere toekomt, dit is een realisatie van Leiedal die er voor gaat zorgen dat deze site naar een hoger niveau tilt. Dit zal een trekpleister zijn voor mensen uit de wijde omgeving, wat ook de horeca ten hoede zal komen, want dit is niet altijd een makkelijk verhaal.”