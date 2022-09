Valcolores en Valterra vieren jubileum met kunstroute

Kunstvereniging Valcolores bestaat tien jaar en dat wordt op 17 en 18 september gevierd met het kunstenparcours ‘Binnen & Buiten’. Op tien locaties in Lauwe en Rekkem stellen de amateurkunstenaars van Valcolores en haar zustervereniging Valterra hun mooiste schilderijen en keramiekwerken tentoon.

De viering van het tienjarig jubileum start op vrijdag 16 september om 19 uur met een hapje en een drankje in Het Applauws. “Op zaterdag en zondag kan je dan van 10 tot 18 uur langs tien locaties in Lauwe en Rekkem de kunstwerken van Valcolores en Valterra ontdekken”, zegt voorzitter Chantal Deman van Valcolores.

“De kunstwerken staan zowel binnen als buiten opgesteld. Wie alle locaties van onze kunstroute bezoekt en zo een volle stempelkaart aflevert, maakt kans om een mooi schilderij of keramiekwerkje te winnen. Deelnemers mogen hun bezoeken aan de locaties gerust spreiden over de twee dagen.”

Oud gemeentehuis

Valcolores, het vrij atelier voor schilder- en tekenkunst, ging van start in 2012. Onder impuls van een vijftal leden die ook keramiek beoefenden, werd vier jaar later het vrij atelier voor keramiek Valterra opgericht. Valcoleres telt vandaag een 30-tal leden, Valterra 26. Anderhalf jaar geleden verhuisden beide kunstenaarsgroepen van het oud cultureel centrum naar hun huidige stek in het oud gemeentehuis.

“Ons atelier in het gemeentehuis is één van de tien te bezoeken locaties. Foldertjes met de route zijn hier en in Het Applauws verkrijgbaar. Tijdens ‘Binnen & Buiten’ kan je ook enkele van onze kunstenaars aan het werk zien. De deelname aan de kunstroute is gratis”, besluit Chantal Deman.