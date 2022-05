Vader en zoon Vanderplancke nodigen kunstliefhebbers uit in atelier in Oostduinkerke

Kunstenaar en cultureel ambassadeur van Koksijde Fernand Vanderplancke is op zijn 83ste actiever dan ooit en voor het weekend Atelier in Beeld nodigt hij niet alleen zijn zoon Geert uit in zijn atelier in Oostduinkerke, maar ook alle kunstliefhebbers.

“Dit is een lovenswaardig initiatief waardoor je het publiek kunt tonen hoe je werkt”, vindt Fernand. “Kunst is mijn communicatiemiddel en dikwijls vind ik inspiratie in de zee, het strand, de duinen …”

Sporttrofeeën

In eigen regio staan heel wat monumentale creaties van zijn hand, zoals de iconische Blauwvoet in Nieuwpoort, maar Fernand ontpopte zich in de loop der jaren als een veelzijdig creatief talent met een sterke technische kennis.

Al bijna 30 jaar ontwerpt hij de sporttrofeeën voor de Ronde van Vlaanderen en de wielerklassieker Brugge-De Panne. Hij tekent sprekende koppen met houtskool, bedacht een expressievorm om met hout te schilderen, en hij ontwierp herdenkingsmedailles en plaquettes. In zijn atelier staan alweer heel wat nieuwe creaties.

Medaille voor Club Brugge

“Toen ik Dancing with the Stars op tv zag, inspireerden die houdingen mij, en dat heb ik uitgebeeld in hout”, zegt Fernand. “Dit masker, omringd met kroontjes, heb ik in brons gemaakt. Ik leg de laatste hand aan een medaille voor Club Brugge en ben bezig aan een groot werk in cortenstaal en arduin, dat ‘Jewel of The Nile’ heet.”

“Mijn persoonlijke favoriet is Good Night, I See You Tomorrow, van een personage dat zich verschuilt om te gaan slapen en dat ik in brons zal maken.”

Voorliefde voor hout

Zoon Geert Vanderplancke (58) heeft vooral een voorliefde voor hout. Hij werd al eerder geselecteerd voor internationale kunstsymposia in Australië en in Denemarken, en deze zomer trekt hij opnieuw naar het Deense Ringkøbing voor het International Wood Sculpture Symposium.

“Daar maak ik deze liggende vrouwenfiguur in eik op levensgrote schaal”, legt Geert uit. “Ze symboliseert de elegantie van de vrouw.”

Geert maakt geen werken in opdracht zoals zijn vader, maar heeft tijdens de coronaperiode veel getekend en ideeën opgedaan. “Mijn atelier is nu opgeruimd en ik ben klaar om weer met veel zin te starten”, besluit hij.