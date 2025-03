Unieke tentoonstelling ‘Eenvoud siert de Kunst’: “Exposanten tussen 60 en 89 jaar”

In Cultuurhuis De Scharbiellie loopt tot en met 23 maart de unieke tentoonstelling ‘Eenvoud siert de Kunst’, waar senioren tussen 60 en 90 jaar hun artistieke talent in de kijker zetten. Dit is het resultaat van de schilderateliers, een initiatief dat het lokaal bestuur al zo’n 15 jaar geleden op poten zette.

Elke week nemen zo’n 25 senioren in De Boare potlood, pen, penseel, verf, papier of doek ter hand om onder de deskundige begeleiding van Anne-Marie Deraeve hun artistieke talenten de vrije loop te laten. Anne-Marie benadrukt: “Ik begeleid de mensen en geef hen tips om hun eigen stijl en kleurenpalet te ontwikkelen, waarbij ze zelf de techniek en het thema bepalen. Onze oudste cursiste is trouwens al 89!”

Kleurrijke affiche

Anne-Marie wil vooral de aandacht op het werk van de cursisten vestigen, maar ontwierp zelf de originele affiche voor de expo. Het is een kleurrijke blikvanger, vol vlinders, die je als symbool kunt zien voor de cursisten die uit hun cocon zijn ontpopt tot volwassen vlinders, elegant rondfladderend.

“Deze expo is een heel diverse mix van stijlen en thema’s”

Het initiatief voor een groepsexpo van haar cursisten kwam van Anne-Marie, die zelf liever bescheiden op de achtergrond blijft. Ze mag echter best trots zijn op haar eigen parcours. “Toen ik 27 was (in 1977, red.) had ik in de Westhoekacademie Koksijde (WAK) met Walter Vilain als directeur uitstekende leraren. Een jaar later werd ik geselecteerd voor een tekenwedstrijd in Engeland, en besliste ik om verder te gaan, aan de academie, ik deed mee aan wedstrijden enz., In 1990 moest ik alleen het hotel van mijn ouders – Regina Maris – verder runnen en bleef er geen tijd over voor kunst. In 2003 werd het verkocht en ging ik halftijds werken als verkoopster in een kaderwinkel van Franse origine in Nieuwpoort-Bad. Tot mijn 73ste heb ik daar veel geleerd: inkaderen, decoratie en vooral op bestelling schilderen wat niet in de winkel te vinden was. Ik werkte ook voor het Thalassa-instituut in Le Touquet, in een heel andere stijl. Ik ging geen enkele uitdaging of genre uit de weg: figuratief, abstract, portretten, huizen … legde ik vast op papier, doek, wrakhout, in muurschilderingen, op kaartjes, stoelen, ik deed mee aan Cabin Art en nu voor het derde jaar aan Atelier in Beeld. Momenteel werk ik driedimensionaal met papier-maché op doek, in oude barokke kaders.”

Door mijn jarenlange ervaring voel ik snel aan bij de cursisten wie welke stijl kiest of aankan, maar ik laat ieder de keuze om in zijn/haar eigen stijl te werken. Wel laat ik me inspireren door mijn oud-leraars, ik hoor ze in mijn oor fluisteren wanneer ik bezig ben! Ik ben het ook gewoon om met mensen om te gaan: door jaren het hotel te runnen, vanuit mijn ervaring in de winkel … Ik wil anderen laten genieten van mijn kennis en die delen. Ik ben geen kunstenares met de grote ‘K’, gewoon een amateur met verkoopbare werken die bij het brede publiek in de smaak vallen, met een grote diversiteit op een speelse manier. Deze expo van onze cursisten is dan ook een heel diverse mix van stijlen en thema’s, bedoeld om een breed publiek aan te spreken!”