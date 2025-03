Unieke expo van Paul en Bernard Vanhee in het gemeentehuis: “Onze passie voor kunst kwam pas op latere leeftijd”

Nee, ze zijn geen broers, wel neven van elkaar, Paul en Bernard Vanhee. Ze groeiden allebei op in de Kapellestraat in Meulebeke, enkele huizen van elkaar. Ze kregen allebei de passie voor kunst pas op latere leeftijd en ze hebben zich erin vastgebeten. Paul houdt het nog altijd bij tekenen en schilderen, Bernard had een voorliefde voor beelden die hij vervaardigde in koper. Bernard overleed op 1 juli 2019.

Op vrijdag 7 maart opent een unieke tentoonstelling in het gemeentehuis van Meulebeke met werk van Paul en Bernard Vanhee. Paul Vanhee werd op 23 augustus 1947 geboren in Tielt als oudste zoon van Kamiel Vanhee en Blanche Claerhout. Het gezin telde nog twee zonen, Arnold (+) en Lieven, en een dochter Griet. Vader Kamiel was kapper van beroep en moeder Blanche had eveneens een eigen kapsalon. Paul kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met kunst, want boven zijn wieg hing een imposant werk van Permeke, een kunstenaar die hij nog altijd enorm bewondert.

Na zijn lagere school die hij in Meulebeke doorliep, ging Paul naar het VTI in Kortrijk waar hij een opleiding metaalbewerking volgde. Het was de tijd dat Bekaert een grote fabriek ging neerpoten in Ingelmunster en voor de nodige werkzekerheid ging zorgen. Om die reden volgde Paul een A2-opleiding metaalbewerking aan het VTI in Tielt. Van een job bij Bekaert is er niks in huis gekomen. Paul kon na zijn studies onmiddellijk aan de slag bij MBLE in Roeselare waar hij bandleider werd. Na drie jaar veranderde hij van werkterrein en trok hij naar Scherpereel, reken- en schrijfmachines, in Kortrijk. Daar werd hij aangesteld als chef van het atelier. Na tien jaar ervaring bij Scherpereel besloot Paul op eigen vleugels te vliegen en opende hij in Kuurne een kantoorwinkel gespecialiseerd in de verkoop van schrijf- en rekenmachines, fotokopieer- en faxtoestellen. Samen met zijn echtgenote Katrien Vanhecke heeft hij die zaak 25 jaar gerund. Tijdens een uitstap op vakantie in Italië werd Katrien plots ziek en werd ze daar opgenomen in het ziekenhuis. Paul en zijn zoon Jacob mochten haar één uur per dag bezoeken.

Vingers of vodden

“Om de tijd te verdrijven tekenden we op de achterkant van grote affiches en gebruikten daarvoor wasco’s. Ik werd gebeten door de teken- en kleurmicrobe. Ik schilder nooit met een borstel, ik gebruik mijn vingers of vodden. Ik maak eerst een tekening in houtskool en vul ze daarna op. Ik wil niet te mooi werken, ik ben geen Rubens. Ik probeer mijn menselijke figuren zo expressief mogelijk weer te geven in een wervelende kleurendans. Zo creëer ik emoties die de mensen aanspreken. Ik hou ervan mijn kunst te delen met zoveel mogelijk mensen. Om die reden geef ik veel workshops zowel aan volwassenen als aan kinderen. De deelnemers zijn telkens verwonderd dat zij erin slagen om in een paar uur tijd een mooi kunstwerk te maken. Dat maakt me gelukkig”, vertelt Paul.

Metaalsculpturen

Wijlen Bernard Vanhee in zijn atelier. © Foto archief Luc

Bernard Vanhee werd geboren op 20 mei 1943 in Tielt. Zijn pa Albert Vanhee (broer van Kamiel Vanhee) was schoenmaker en zijn ma, Anna Claerhout (zus van Blanche Claerhout) runde de winkel. Bernard had nog een broer Frans en een zus Rita. Na zijn lagereschooljaren volgde hij een opleiding metaalbewerking aan het VTI in Tielt. Hij kon onmiddellijk aan de slag bij Demedts in Kachtem en werkte daarna tot het einde van zijn loopbaan bij Bekaert in Ingelmunster. Bernard was er een van de eerste arbeiders die er aan de slag konden. Hij heeft er zich weten op te werken tot administratief medewerker. Door een reorganisatie in het bedrijf kon Bernard in 1992 met pensioen. In de vele vrije tijd die hij toen kreeg, bezocht hij diverse musea in Vlaanderen. Samen met zijn vrouw Huguette Huygelier, met wie hij in 1967 getrouwd was, ging hij zo naar de tentoonstelling De Hanen van Dehaene in Brugge.

“Meteen kreeg hij de passie voor metaalsculpturen te pakken. Een deel van onze garage veranderde in atelier, hij kocht de nodige materialen om het koper te bewerken en volgde nog een speciale cursus lassen. Alles wat hij creëerde was van geel en rood koper. Bernard was dagelijks in zijn atelier te vinden. Het is de eerste keer dat er zoveel werk van Bernard tentoongesteld wordt, want om zelf een expositie te organiseren, daar hield hij niet van. Hij koesterde zijn werk maar hij bewaarde het graag binnen de familie”, besluit Huguette.