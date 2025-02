Unieke expo opent: James Ensorhuis focust op band tussen Ensor en Emile Verhaeren

In het James Ensorhuis in Oostende opende de documentaire tentoonstelling Verhaeren/ Ensor: een bijzondere dialoog.

Emile Verhaeren (1855-1916) was niet alleen een internationaal vermaarde dichter, hij was ook een gerespecteerde kunstcriticus met een bijzondere interesse voor de modernistische stromingen uit zijn tijd. “Als lid van Les XX kwam James Ensor regelmatig in contact met andere schilders, maar eveneens met kunstcritici die het voor hem opnamen. “Zo is Verhaeren bevriend geraakt met Ensor en was was de dichter overtuigd van het bijzondere talent van de Oostendse kunstenaar”, aldus huiscurator Xavier Tricot die samen met Rik Hemmerijckx, conservator van het Verhaerenmuseum in Sint-Amands deze expo realiseerde. “Zo is er het portret te zien dat Ensor in 1891 bij hem thuis van Verhaeren maakte en dat hun vriendschap bezegelde”, zegt Tricot. Verhaeren is het werk van Ensor blijven volgen tot zijn dramatische vroegtijdige dood in 1916. Hij was de eerste die een monografie over Ensor schreef in 1908.

Vlaamse Meester op hun plek

De tentoonstelling brengt een selectie van werken, brieven, foto’s en documenten samen die deze bijzondere relatie illustreren, waaronder het originele bovenvermelde portret van Verhaeren. Vanaf nu krijgt ook Het schilderij Fort Wellington, dat het James Ensorhuis in langdurige bruikleen ontving van Mu.ZEE, een vaste plaats als onderdeel van het project ‘Vlaamse Meesters op hun plek’. Naast werken van James Ensor is er in de tentoonstelling ook werk te zien van Théo Van Rysselberghe en Léon Spilliaert, waaronder twee tekeningen die voor het eerst te bezichtigen zijn. Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen ook de nieuwe publicatie ‘James Ensor/The Graphic Work’ van curator en Ensorexpert Xavier Tricot met een volledig overzicht van het grafische werk van James Ensor. Het is ter plaatse te koop voor 34,99 euro.