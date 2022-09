Unieke Duitse kunstenaars stellen tentoon in Frock Gallery

Ieper verdient stilaan zijn strepen als échte kunststad. Momenteel kan elke kunstliefhebber zijn hart ophalen met events zoals Sporen rond de Vestingen, de quadriënale in de Sint-Maartenskathedraal en de Sint-Pieterskerk en Vernevent.

Ook de recent geopende kunstgalerij Frock Gallery start een nieuwe tentoonstelling van twee unieke Duitse kunstenaars: Beeldhouwster Ulrike Balkau en schilder Dirk Groß. Tijdens de vernissage op zaterdag 17 september gaven zij graag een woordje uitleg over hun werk met een hapje en een drankje.

Ulrike en Dirk stelden hun werk al tentoon in toonaangevende galerijen en beurzen in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het VK en Nederland. En nu dus ook tot en met 26 oktober in België bij Frock Gallery in Ieper.

Nieuwe kunstgalerij

“De tentoonstelling is ook de ideale gelegenheid om de nieuwe one of a kind kunstgalerij te ontdekken”, vertelt Annelies Deltour. “Frock Gallery werd geopend in mei en werkt zowel met Belgische als internationale kunstenaars. Matthew J. Frock, zelf een schilder van Amerikaanse bodem, en ikzelf hebben een duidelijke missie: kunst zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk maken voor iedereen.”

“We plaatsen meteen de daad bij het woord want iedereen kan in Frock Gallery kunst ervaren in de meest brede zin van het woord: loop vrij de galerij binnen voor een woordje uitleg over de werken en de kunstenaars en processen erachter. It’s the people that make the art. In de art shop vind je kunst op maat van ieders budget, en binnenkort ook online. Als bezoeker kan je ook binnenkijken in de studio van Matthew en het kunstproces vanaf de eerste rij ervaren.”

(EG)