Unieke benefietveiling in Middelkerke voor meer strandtoegankelijkheid

Iedereen moet volop van het strand kunnen genieten, ook als je niet zo mobiel bent. Om de nodige fondsen voor extra strandtoegankelijkheid te verzamelen, organiseert het gemeentebestuur samen met de adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid een nieuwe editie van de unieke kunstveiling voor meer toegankelijkheid op zaterdag 26 november.

Ieder jaar maakt het gemeentebestuur zones van het strand toegankelijk voor rolwagens met speciale matten. In Westende is de toegankelijkheid van het strand opgenomen in het ontwerp van de nieuwe dijk. Hierdoor is het strand daar op heel wat plaatsen al toegankelijk gemaakt voor iedereen. Maar het kan natuurlijk altijd meer en beter. De raad voor inclusie en toegankelijkheid verzamelt daarom fondsen om nog meer te investeren in het toegankelijk maken van het strand. Hoe? “We verzamelden enkele tientallen kunstwerken van verschillende artiesten. Die bieden we aan op een toegankelijke kunstveiling. Topstukken zijn twee vergulde schapen van Hannes d’Haese. Misschien komt die wel in je tuin grazen?”, glimlacht schepen voor participatie Natacha Lejaeghere

Hoe werkt de veiling?

Kijkmoment en inschrijven voor de veiling: op zaterdag 26 november tussen 10 uur en 15.30 uur. – online via deze link.

Veiling zelf: op zaterdag 26 november om 16 uur. – niet online.

De veiling vindt plaats in Hotel Middelpunt, Westendelaan 37, Middelkerke.