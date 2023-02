Uniek kunstwerk Pieter Braecke krijgt restauratie in Nieuwpoort

Nieuwpoort wijdt in 2023 veel aandacht aan het leven en het oeuvre van kunstenaar Pieter Braecke, die op 4 oktober 1858 in Nieuwpoort werd geboren.

Zo loopt er vanaf eind maart een grote tentoonstelling in bezoekerscentrum Westfront. Speciaal voor deze expo wordt een aantal van Braecke zijn werken gerestaureerd. Voor de beeldengroep ‘L’esprit de la guerre – voor Emile Verhaeren’ is aan de restauratie een heuse bevrijdingsoperatie vooraf gegaan.

In de aanloop naar de tentoonstelling ‘Verstilde Stad’ in bezoekerscentrum Westfront krijgen een aantal werken van Nieuwpoortse kunstenaar Pieter Braecke een grondige opknapbeurt. Zo ook de beeldengroep ‘L’esprit de la guerre – voor Emile Verhaeren’. Het meterslange werk met verschillende figuren is een voorstudie in gips dat Braecke in zijn laatste levensjaren vervaardigde.

Het gipsen geheel stond sinds het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw in de kelder van het Cultuurhuis. Het werd daar samen met een aantal andere grote werken geplaatst na de ontmanteling van het voormalige Pieter Braecke Museum, dat in het gebouw gevestigd was.

Gevangen

Doorheen de jaren zijn er echter aanpassingen gebeurd aan de toegang tot dit ondergrondse depot waardoor de grootste van de daar opgeslagen kunstobjecten letterlijk gevangen zijn komen te zitten. De enige oplossing om ‘L’esprit de la guerre – voor Emile Verhaeren’ naar boven te kunnen halen, was deze te demonteren in kleinere stukken. De beeldengroep is bijgevolg door een gespecialiseerd team van restauratiebedrijf Lapis Arte vakkundig versneden en zorgvuldig ingepakt. In afzonderlijke stukken is het kunstwerk naar boven gebracht en op transport gezet naar het restauratie-atelier.

Schepen van Cultuur Ann Gheeraert is verheugd dat het werk vanonder het stof werd gehaald en klaargestoomd wordt voor het grote publiek: “Deze sublieme kunstparel is één van de mooiste creaties van Pieter Braecke. Deze gipsen voorstudie brengt je tot dichtbij de artiest. In elk detail van de compositie herken je de hand van de meester. Het is dan ook jammer mocht dit werk in de kelder hadden blijven staan. Deze beeldengroep verdient het om gezien en bewonderd te worden.”

Makkelijker verplaatsbaar

Het meterslange werk na de restauratie opnieuw tot één stuk samenvoegen, zal niet gebeuren. De afzonderlijke stukken worden naadloos tegen elkaar geschoven en zullen zo opnieuw een visueel geheel vormen. Door voor deze aanpak te kiezen, kan het werk in de toekomst ook gemakkelijker verplaatst worden.

Na de tentoonstelling krijgt ‘L’esprit de la guerre – voor Emile Verhaeren’, samen met nog een aantal andere werken van Braecke, een vast onderkomen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad. (PG)