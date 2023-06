Uniek kunstproject Pillars of Peace herdenkt 25ste verjaardag Iers Vredespark: “Noten van de Last Post zullen erin verwerkt worden”

Met het kunstproject Pillars of Peace zal de stad Mesen de 25ste verjaardag van het Iers Vredespark herdenken. Dit maakte burgemeester Sandy Evrard bekend na de herdenkingsceremonie van de 106de verjaardag van de Tweede Slag om Mesen, ook de Mijnenslag genoemd. De Mijnenslag vond plaats op 7 juni 1917. Europees Parlementslid Hilde Vautmans(Open Vld) trekt als ambassadrice het project.

Op 11 november 1998 werd het Iers Vredespark officieel geopend. Het stadsbestuur van Mesen wil deze bijzondere, historische gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan en wil de link tussen de stad en het Ierse eiland versterken en zichtbaar maken. Naar aanloop van 11 november, wapenstilstand, komt er een nieuw kunstwerk op de Markt van Mesen. Verschillende vredespilaren zullen een boodschap van verbinding en vrede geven.”We plaatsen op ons marktplein verschillende stenen van 30 cm op 30 cm. De stenen komen vanuit de hele wereld en worden met elkaar verbonden”, legt burgemeester Sandy Evrard uit. “Het kunstwerk verbindt. Wat ons allemaal verbindt, is muziek. Vandaar dat in het werk de noten van de Last Post zullen verwerkt worden.” De stad Mesen werkt nog een programma uit rond de inhuldiging. Zo zullen in de week rond wapenstilstand jongeren uit kansengroepen uit verschillende landen uitgenodigd worden om samen te werken rond vrede.

Koningin Elizabeth II en koning Albert II

De Ierse Vredestoren is een herdenkingstoren die werd opgetrokken op een plaats gekozen door voormalig burgemeester Jean Liefooghe. Het is de plaats waar de Ieren tijdens de eerste wereldoorlog strijd leverden. Maar ook een plaats met vele mooie vergezichten op de streek. De toren werd ingehuldigd na een ceremonie om 11 uur op 11 november 1998 door president Mary McAleese van Ierland, in aanwezigheid koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en koning Albert II van België.

De voltooiing van het Vredespark leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling en de bouw van het Mesens Peace Village, een internationaal, landelijke hostel dat geschikt is voor seminaries en vergaderingen, ideaal voor verenigingen, bedrijven, jeugd en schoolgroepen. De eerste steen werd gelegd op 7 juni 2005. De opening vond plaats op 7 juni 2006.

Japanse Vredesbeweging

Het geplande kunstwerk wordt het derde dat verwijst naar de Eerste Wereldoorlog. Op het marktplein staat sinds de kerstperiode van 2015 een bronzen beeld van kunstenaar Andrew Edwards waarbij een Britse en Duitse soldaat elkaar de hand reiken met een voetbal aan de voet, om de kerstbestanden uit de Eerste Wereldoorlog te herdenken. En in 1989 werd de Japanse vredespaal op de Markt ingehuldigd. Deze paal werd aan de stad geschonken door de Japanse Vredesbeweging. Het was mevrouw Mié Tabé, een kunstenares uit Hiroshima, die de vredespaal onthulde met de prachtige boodschap: “Moge vrede heersen op aarde”.