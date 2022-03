Uniek kunstenfestival in Roeselare toont 95 hedendaagse werken

Binnenkort zal je in Roeselare op vijf verschillende locaties 95 hedendaagse kunstwerken kunnen bezichtigen. Deze tentoonstelling vormt een onderdeel van het Eden Kunstenfestival, dat door Cultuur@Kerk-in-Roeselare georganiseerd wordt. De kunstenaars haalden hun inspiratie bij de scheppingsverhalen uit Genesis en mochten hun creativiteit de vrije loop laten.

Cultuur@Kerk-in-Roeselare organiseert tot 21 mei het Eden Kunstenfestival, een multimediaal cultuurevenement over de scheppingsverhalen uit Genesis met onder andere muziek, lezingen, film en dans. Een van de vele activiteiten die op het programma staan, is de Eden Tentoonstelling. De tentoonstelling gaat van start op zaterdag 12 maart.

Tot 10 april zal je iedere week van woensdag tot en met zondag, van 14 tot 18 uur, hedendaagse kunstwerken kunnen bezichtigen op vijf verschillende locaties in Roeselare: in de Augustijnenkerk, de etalagecontainers bij SASK, Galerie Alfons Blomme, Ter Posterie en Galerij Ne9enpuntne9en.

Een deel van de kunstwerken stamt uit een selectie van enkele belangrijke privécollecties uit de regio Roeselare en Brugge: de collecties van Verdec, Paul en Marie-Rose Declercq-Benoot, Michel en Julie Espeel-Vandenbroucke en Bruno Vermeersch. Daarnaast werden Belgische kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen met voornamelijk nieuw werk. Dit betekent dat zowel Belgische als internationale kunstwerken zullen te bewonderen zijn op de vijf locaties in de binnenstad.

Artistieke vrijheid

Voor deze omvangrijke tentoonstelling hebben alle kunstenaars hun inspiratie gehaald bij de scheppingsverhalen uit Genesis. Daarbij kreeg iedereen de vrijheid om de Edenthematiek volledig op zijn eigen manier te interpreteren. “Het is een mythisch verhaal dat we allemaal kennen. Iedereen heeft er op de een of andere manier een connectie mee”, aldus Dries Bekaert (63), coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare.

“Door het uitstel door corona zijn we enkele jaren bezig geweest met de voorbereiding. We hebben veel inspanningen geleverd om te netwerken rond ons evenement. We waren verrast door de positieve respons: zowel privéverzamelaars als mensen uit de kunstwereld waren bereid om samen te werken. Daarbij respecteren we hun artistieke autonomie, want openheid is voor ons initiatief heel belangrijk.”

Die vrijheid heeft onder andere ook Herbert Vandendriessche (55) uit Roeselare, leerkracht beeldende vorming bij SASK, kunnen overtuigen om mee te werken. “Dries Bekaert heeft ons duidelijk gemaakt dat het, om mee te werken aan het Eden Kunstenfestival, niet belangrijk is of je al dan niet gelooft of dat je de Bijbelverhalen wat kritisch bekijkt”, aldus Herbert Vandendriessche.

“Het volledige Eden Kunstenfestival is er voor iedereen, ongeacht je geloofs- of levensovertuiging. Levensbeschouwelijke diversiteit is voor het Eden Kunstenfestival een verrijking. Iedere kunstenaar mocht zijn creativiteit dan ook de vrije loop laten gaan. Er werden geen beperkingen opgelegd en gelijk welke mening werd gerespecteerd. Die openheid van geest vond ik cruciaal en dat heeft me kunnen overtuigen om in de organisatie van de Eden Tentoonstelling te stappen.”

“Daarnaast is het christelijk narratief ook zeer interessant en sterk materiaal om mee aan de slag te gaan en het is trouwens nog steeds brandend actueel.”

Disciplines

Al meer dan een jaar zijn Dries Bekaert, Herbert Vandendriessche, Sabine Victor en Geert Monteyne (vzw De Wekker), Christophe Denys, Maarten Callebert en Katleen Vanbesien druk in de weer met de organisatie van de reusachtige tentoonstelling.

“Een kunstenfestival van deze omvang is volledig nieuw in Roeselare. Zonder de financiële steun van privésponsors, stad Roeselare en Vlaanderen zou dit project niet haalbaar geweest zijn. We hopen een heel breed publiek te kunnen bereiken. Het publiek moet uiteraard in kunst geïnteresseerd zijn, maar dat is zeer ruim”, klinkt het.

De tentoonstelling zelf omvat 95 kunstwerken uit verschillende disciplines: schilderijen, tekeningen, fotografie, juweelkunst, sculpturen, installaties, film en multimedia komen aan bod. “Soms zie je gelijkaardige betekenissen, maar vaak zie je ook het tegenovergestelde. Dan vindt er een confrontatie plaats tussen twee werken in eenzelfde ruimte. Het is interessant hoe iedereen op zijn eigen manier met de thematiek omgaat.”

“Dat geldt niet alleen voor de kunstenaars, maar ook voor de bezoekers. We hebben een parcours gemaakt, waarbij mensen voortdurend uitgedaagd worden om na te denken over wat we hier eigenlijk doen op de planeet en wat een paradijs zou kunnen zijn.”

Vijf locaties

De Eden Tentoonstelling vindt plaats van zaterdag 12 maart tot en met zondag 10 april. Van woensdag tot en met zondag kan je telkens van 14 tot 18 uur de kunstwerken komen bezichtigen op de vijf locaties in Roeselare: in de Augustijnenkerk, de containers bij SASK, Galerie A. Blomme, Ter Posterie en Galerij Ne9enpuntne9en.

Tickets voor de tentoonstelling kunnen aangekocht worden in de Augustijnenkerk tijdens de openingsuren. De tentoonstelling is gratis voor minderjarigen. Ook groepsbezoeken met een gids kunnen gereserveerd worden.

