Uitwijken met verbindende cultuur naar de Brugse wijken

De zomer van het mobiele kunstenhuis Uitwijken gaat op 16, 17 en 18 juni van start op het Gandhiplein in Sint-Jozef. In juli volgt er een wijkentoer die draait rond circus, en in augustus een gloednieuwe wijkentoer met de focus op muziek. “In totaal houden we halt op 13 Brugse pleinen en parken rondom en in de stadskern”, zegt voorzitter Franky Demon van Brugge Plus.

Bij de start van de Uitwijkenzomer op het Gandhiplein wordt er voor het eerst drie dagen lang live radio gemaakt, ook te beluisteren via 104.9 FM. “Elke dag zijn we drie uur ‘on air’. Iedere uitzending heeft z’n eigen centraal thema, maar ook verzoeknummers zijn welkom. De programma’s worden gemaakt met en door de bewoners. Zo maakt Bo Tuts, freelance redacteur, momenteel samen met de bewoners een impressie van het leven in Sint-Jozef. Het resultaat is te zien en te horen op Uitwijken-radio. Verder is er weer een buurtrestaurant waar je tegen 5 euro een heerlijke maaltijd krijgt, er zijn workshops en concerten, en er is openluchtcinema”, luidt het.

Op zondag komt het klassiek ensemble Bryggen – Bruges Strings langs voor een aperitiefconcert en brengen de jongens van Be Flat een mix van acrobatisch circus en urban sports.

Inclusieve circusvoorstellingen en concertavonden met Johannes Verschaeve

Van 14 tot 19 juli trekt Uitwijken erop uit met de circusvoorstelling ‘Playtime’ van het Franse Collectif Primavez. Meteen een opwarmer voor Cirque Plus, dat plaatsvindt van 20 tot en met 23 juli in de tuin van het Grootseminarie. In deze voorstelling wordt het podium een inclusief speelterrein en kan iedereen acteur of actrice worden. De laatste voorstelling vindt plaats op de terreinen van vzw UNIE-K Ons Erf in Sint-Michiels. “Dat sluit mooi aan bij de missie van Uitwijken en Brugge Plus om figuurlijk muren te slopen en mensen te verbinden.”

Onder de noemer ‘Uitwijken Muziek’ gaat Uitwijken van 18 tot 23 augustus voor het eerst op toer met een muziekconcert, en dit in samenwerking met het Reiefestival. Daarbij kan worden uitgepakt met ‘Johannes Is Zijn Naam’, het project van Johannes Verschaeve, de frontman van The Van Jets. Na de eerste twee concertavonden in de binnenstad trekt Uitwijken verder naar de wijken buiten het centrum. (CGRA)

Info: www.uitwijken.be.