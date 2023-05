Uit Ieper afkomstige Kunstenaar ENCQ maakt kunstwerk voor ex-basketter Sebastien Bellin die aanslag in Zaventem overleefde

In kunstgalerij Reichmanns in Ieper vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen kunstenaar Henk ‘ENCQ’ De Ruddere (62) en Sebastien Bellin (45), de gewezen professionele basketter die zwaargewond raakte bij de aanslag in Zaventem in 2016. Straatkunstenaar ENCQ maakte met ‘Surviving the Rebound’ een werk geïnspireerd op het aangrijpende verhaal van Bellin. “Wat hij deed is zo sterk dat ik er wel iets mee moest doen”, aldus de kunstenaar.

Kunstenaar Henk De Ruddere (62), alias ENCQ, is een Ieperling van geboorte, maar woont sinds 2005 in Brussel. Henk trok als jonge knaap naar de academie van Ieper en studeerde schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent. “Ik ben eigenlijk al heel mijn leven bezig met schilderen”, aldus de zestiger, die vooral gekend is voor zijn straatkunst en ook wel eens de Belgische Banksy word genoemd. “Mijn pseudoniem dank ik aan mijn ex-schoonmoeder die Franstalig was. Ze stuurde ooit een verjaardagskaartje naar mij en in plaats van Henk schreef ze ENCQ op de enveloppe. Ik vond dat lief en heb er mijn artiestennaam van gemaakt.”

Henk of ENCQ is sociaal geëngageerd en heeft een passie voor de mens en zijn strijd om persoonlijke obstakels te overkomen. “Logisch dat het verhaal van Sebastien Bellin mij dan ook aanspreekt”, aldus de kunstenaar. Bellin was ooit professioneel basketbalspeler, maar raakte vooral bekend na 22 maart 2016. “Op die dag was hij vooral de man op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”, vertelt Henk De Ruddere. “Hij raakte immers betrokken bij de aanslag in Zaventem, maar overleefde het voorval.”

Vergeven

De sportman liep bij de explosie zware verwondingen op. Hij raakte verlamd aan zijn linkerbeen. Bellin, die half Belg, half Braziliaan is, revalideerde en nam twee jaar dan de aanslagen deel aan de marathon van Brussel. In oktober 2022 voltooide hij de Ironman Hawaï in 14 uur en 39 minuten. In maart 2023 verklaarde Bellin op het proces tegen de terroristen van Zaventem dat hij bereid was hen te vergeven. “Zie het als hulp die ik u aanbied om aan uzelf te werken. Het zal dat zijn of rotten in de cel”, klonk het.

Kunstenaar Henk herinnert zich de dag van de aanslagen, 22 maart 2016, nog goed. “Ik zat op dat moment in mijn kantoor in Brussel toen het nieuws sprak van een ontploffing in Zaventem en een ontploffing in Maalbeek. In het begin was er nog niet veel duidelijk en er was niet onmiddellijk sprake van een aanslag. In Brussel viel het leven die dag vlug stil. Het openbaar vervoer werkte niet meer en ook telefoneren lag zo goed als plat. Ik ging naar huis en merkte dat heel wat mensen op straat kwamen. Sommigen wisten niet meteen waar naartoe en ik riep een tiental personen binnen in mijn huis. Ook mijn buurman kwam binnen. Hij werkt op de luchthaven en was in shock.”

Galerij

“Toen ik later het verhaal hoorde van Sebastien Bellin was ik fel onder de indruk. Hij liet niet toe dat de terroristen zijn leven kapot maakten en wil geen slachtoffer worden genoemd. Ik las zijn getuigenis in de krant en zag zijn documentaire. Ik vond dat zo sterk dat ik er iets wou mee doen.”

Het resultaat daarvan is nu te zien in kunstgalerij Reichmanns in Ieper. Het was galerijhouder Myriam Boudry die de twee hoofdrolspelers in het verhaal samenbracht. ‘Surviving the Rebound’ werd afgelopen weekend in de Ieperse galerij aan het publiek voorgesteld in aanwezigheid van zowel de kunstenaar als het onderwerp van het werk. “Ik heb een drieluik gemaakt met telkens het gezicht van Sebastien op. In de achtergrond zie je op de drie delen een ander cijfer. 22/03 staat voor de dag van de aanslagen. In het twee schilderij lees je het cijfer 1188, wat het startnummer was van Sebastien bij de Ironman. Op het derde werk staat 2023, het jaar van proces rond de aanslagen.”

“Het is een verrassend werk en ik ben erdoor geraakt”, reageerde de gewezen topsporter. “Zoals je geen ironman kan lopen zonder passie, kan je zo’n kunstwerk niet maken zonder passie. Met zo’n soort energie zouden we minder problemen hebben in de wereld. Het zou een wereld zijn met meer tolerantie en empathie.”